L’OM le prive de Mondial, il veut partir

Déjà la fin de parcours pour Angel Gomes à l'OM ? Le club ne souhaite pas vraiment insister avec lui, et le joueur anglais se verrait bien relancer sa carrière ailleurs vu son faible temps de jeu dans les gros matchs.

Recrue discrète de l’Olympique de Marseill e l’été dernier, Angel Gomes était clairement vu comme une belle prise. L’international anglais, libre de tout engagement, quittait Lille pour rejoindre l’OM alors que plusieurs formations de Premier League l’attendaient. L’idée de rester en Ligue 1 et de disputer la Ligue des Champions faisait saliver le milieu de terrain, persuadé que sa progression pouvait continuer en Provence.

Pour le moment, l’expérience est clairement ratée. Titulaire à aucun match de Ligue des Champions, Angel Gomes ne parvient pas à convaincre. Ni devant la défense où il n’est pas à l’aise dans la première relance, ni à un poste plus offensif où il ne pèse pas beaucoup dans le jeu marseillais. Roberto De Zerbi lui préfère volontiers les jeunes Matt O’Riley ou Arthur Vermeeren.

Angel Gomes croit à la Coupe du monde

A 25 ans, le natif de Londres a visiblement compris le message. Selon GFFN, son entourage ne compte pas vraiment insister à l’OM, et un départ cet hiver est largement envisagé. Le but est de se refaire la cerise, gagner du temps de jeu et pourquoi pas aller chercher une place en Coupe du monde avec les Three Lions. Grâce à ses bonnes performances avec Lille, et sa régularité, il avait été appelé quatre fois par Thomas Tuchel la saison dernière. Mais avec sa mise au second plan à Marseille, il n’est plus dans les petits papiers de l’ancien coach du PSG.

L’OM ne devrait pas non insister avec un joueur qui ne se fixe pas dans le système de Roberto De Zerbi. Surtout que, avec son jeune âge et son contrat longue durée, Marseille peut en tirer un bon billet. Des offres au-delà des 10 millions d’euros sont espérées. De quoi relancer l’Anglo-Portugais même si son départ risque de faire un malheureux. En effet, Angel Gomes s’entend plutôt bien avec son compatriote Mason Greenwood. La star de l’OM risque de se retrouver bien seule chez les anglophones, puisque CJ Egan-Riley ne sera également pas retenu par les dirigeants provençaux.