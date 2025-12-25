ICONSPORT_279019_0002

L’OM le prive de Mondial, il veut partir

OM25 déc. , 17:00
parGuillaume Conte
0
Déjà la fin de parcours pour Angel Gomes à l'OM ? Le club ne souhaite pas vraiment insister avec lui, et le joueur anglais se verrait bien relancer sa carrière ailleurs vu son faible temps de jeu dans les gros matchs.
Recrue discrète de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Angel Gomes était clairement vu comme une belle prise. L’international anglais, libre de tout engagement, quittait Lille pour rejoindre l’OM alors que plusieurs formations de Premier League l’attendaient. L’idée de rester en Ligue 1 et de disputer la Ligue des Champions faisait saliver le milieu de terrain, persuadé que sa progression pouvait continuer en Provence.
Pour le moment, l’expérience est clairement ratée. Titulaire à aucun match de Ligue des Champions, Angel Gomes ne parvient pas à convaincre. Ni devant la défense où il n’est pas à l’aise dans la première relance, ni à un poste plus offensif où il ne pèse pas beaucoup dans le jeu marseillais. Roberto De Zerbi lui préfère volontiers les jeunes Matt O’Riley ou Arthur Vermeeren.

Angel Gomes croit à la Coupe du monde

A 25 ans, le natif de Londres a visiblement compris le message. Selon GFFN, son entourage ne compte pas vraiment insister à l’OM, et un départ cet hiver est largement envisagé. Le but est de se refaire la cerise, gagner du temps de jeu et pourquoi pas aller chercher une place en Coupe du monde avec les Three Lions. Grâce à ses bonnes performances avec Lille, et sa régularité, il avait été appelé quatre fois par Thomas Tuchel la saison dernière. Mais avec sa mise au second plan à Marseille, il n’est plus dans les petits papiers de l’ancien coach du PSG.
L’OM ne devrait pas non insister avec un joueur qui ne se fixe pas dans le système de Roberto De Zerbi. Surtout que, avec son jeune âge et son contrat longue durée, Marseille peut en tirer un bon billet. Des offres au-delà des 10 millions d’euros sont espérées. De quoi relancer l’Anglo-Portugais même si son départ risque de faire un malheureux. En effet, Angel Gomes s’entend plutôt bien avec son compatriote Mason Greenwood. La star de l’OM risque de se retrouver bien seule chez les anglophones, puisque CJ Egan-Riley ne sera également pas retenu par les dirigeants provençaux.
0
Derniers commentaires

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Bah deja le gars sort du qsg....sa carriere a tres mal commencé le pauvre.....remontada et j'en passe...ca marque un homme 😁

Coup de théâtre dans le dossier Abdelli

Qu'il aille à Lyon, Rennes , ailleurs, où vous voulez. Mais pas à l'OM svp 😅😅😅

Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM

Le jeune et son agent , va falloir qu'ils arrêtent de nous les briser. Longoria ne rejouera pas une autre série avec comme starring Bouba Kamara

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Arrête de me sucé trou du cul. Tu suces à perte comme t'as sucé rabiot. Allé dégage maintenant

OL : Le cas Karabec déjà réglé

l an passé niakhaté a fait bon nombre de boulette perdait bcp de duel etc dsl mais il n'etait pas bon mais alors pas du tout .. ils ont bossé cet été et on voit un autre joueur tant mieux car il avait l'air sympa comme mec. Kluivvert a jouer plusieurs fois a un poste qu'il ne connaissait pas, les 2 fois ou il a joué a son vrai poste il a été plutot performant je trouve qu'il fera un bon remplacant quand mata partira . so il bosse il pourra devenir je pense un bon joueur. il est tres rapide est bon dans les duels de la tete le reste ca se travail plus facile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

