Pronostic Allemagne-Ecosse ‍: Les meilleures cotes

Dans : Paris Sportifs.

Par Guillaume Conte

L’Euro 2024 ouvre ses portes ce vendredi et ce sera parti pour plus d’un mois de compétition pour désigner la meilleure sélection d’Europe. Le match entre l'Allemagne et l'Ecosse lancera le tournoi.

Après une compétition compliquée en 2021 dans plusieurs villes du continent, retour à un pays hôte simple avec l’Allemagne. Honneur donc au pays d’accueil avec le premier match entre la Mannschaft et l’Ecosse qui permettra enfin de jauger des ambitions de la formation de Julian Nagelsmann. Ces dernières années, dans les grands rendez-vous, cela n’a pas fonctionné mais le réveil allemand est attendu par tout un peuple. Les deux belles et récentes victoires face à la France ont redonné espoir à l’Allemagne, qui entend bien ne pas manquer son entame et s’offrir l’Ecosse pour le match d’ouverture ce vendredi soir.

Une victoire 2-0 de l'Allemagne et un dépôt doublé

Dans un groupe très abordable où on retrouve la Suisse et la Hongrie, l’Allemagne possède un pronostic très favorable chez Winamax. Pour l’Euro 2024, notre partenaire présente une offre de bienvenue très généreuse. Le site de paris sportifs vous propose ainsi une offre spéciale pour vous mettre en bouche pendant l’Euro, avec le premier dépôt qui est doublé directement jusqu’à 100 euros en paris gratuits. Pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien ICI, vous inscrire, et miser afin de voir votre premier dépôt être doublé jusqu’à 100 euros. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt.

Voici les cotes les plus intéressantes selon Foot01 pour le match Allemagne-Ecosse sur Winamax :

Victoire de l’Allemagne 2-0 : cote à 5,30

Un but de la tête de l’Allemagne : cote à 2,80

Match nul à la mi-temps : cote à 2,35

L’Allemagne gagne par deux buts d’écart : 3,60

Ainsi, si vous décidez de parier 25 euros sur une victoire de l’Allemagne sur le score de 2-0, la cote est de 5,30. Avec l’offre spéciale de Winamax, votre premier dépôt est doublé et votre mise passe à 50 euros sans rien rajouter de votre côté. Au lieu de pouvoir gagner 132,50 euros avec les 25 euros de misés, votre gain potentiel passe à 265 euros.

Découvrez également des centaines de paris sportifs sur le site de Winamax, avec le meilleur buteur de l'Euro à trouver, l’affiche de la finale qui vous permet de remporter au minimum 20 fois votre mise, ou bien le vainqueur de chaque groupe. Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Les cotes sont soumis à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».