Pronostic PSG-Monaco ‍: Gonçalo Ramos vous fait gagner 275 euros

Dans : Paris Sportifs.

Par Guillaume Conte

Reprise musclée pour deux des gros bras du championnat de France, puisque le PSG et Monaco s’affrontent ce dimanche soir dans le cadre du Trophée des Champions.

Juste avant la trêve, ces deux clubs avaient déjà été opposés, avec une victoire spectaculaire 4-2 des Parisiens. Gonçalo Ramos avait encore trouvé le chemin des filets à cette occasion, et nul doute que les supporters du PSG signeraient pour un nouveau scénario de ce type à Doha ce dimanche.

Supporter du PSG ou pas, la victoire parisienne avec un but de l’attaquant portugais est également un bon moyen de vous faire de l’argent. En effet, chez notre partenaire Winamax, la cote pour une victoire du PSG dans le temps réglementaire avec un but de Gonçalo Ramos à la clé, est à 2,75. De quoi vous procurer un joli pactole pour bien commencer l’année 2025 si vous décidez de vous inscrire sur Winamax par le biais des liens dans cet article. Pour tous les nouveaux arrivants, le site de paris sportif propose une offre en or.

Plus de 200 euros de bénéfice

En effet, le site spécialisé vous propose une offre spéciale pour découvrir le monde des paris sportifs avec un sacré coup de pouce. Pour toute inscription avec un premier dépôt, celui-ci est doublé jusqu’à 100 euros et utilisable à votre guise sur des paris. Ainsi, si vous décidez de déposer 50 euros, vous vous retrouvez avec 100 euros à miser. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt. Pour en profitez, cliquez ICI.

Ainsi, si vous décidez de déposer 50 euros et de les miser sur le combo « victoire du PSG et but de Gonçalo Ramos », cela peut vous rapporter non pas 137,50 euros, mais 275 euros avec le premier dépôt doublé. Soit plus de 200 euros de bénéfice, pas mal pour un premier pari.

Plus de 100 paris sont disponibles sur ce simple match, et des dizaines de matchs européens et de Ligue 1 de cette semaine sont concernés chez Winamax. Si vous souhaitez voir l’ensemble des paris disponibles, inscrivez vous sur les liens de cet article et profitez de l’offre de bienvenue pour maximiser votre dépôt.

Lors de votre tout premier dépôt sur Winamax, et avant n'importe quelle action de jeu, Winamax vous offre le montant de votre dépôt en Freebets jusqu’à 100 €.

Par exemple, si vous déposez 100 € sur Winamax, vous recevrez immédiatement 100 € de Freebets sur votre compte et pourrez commencer à parier sur les différents sports. Les gains nets issus de Freebets sont versés en cash sur votre compte.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».