Pronos ‍: Lille tient le choc à Fenerbahçe, c'est 355 euros dans la poche

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

Une semaine après sa victoire 2-1 à l’aller, le Lille OSC va tenter de contenir les assauts du Fenerbahçe de José Mourinho pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Un match important sur lequel il sera intéressant de faire des paris sportifs.

Si les premiers gros matchs de la saison vont arriver cette semaine, avec notamment la Supercoupe de l’UEFA entre le Real Madrid et l’Atalanta mais aussi la reprise de certains championnats européens comme la L1, le premier rendez-vous important de la semaine pour le foot français aura lieu mardi. Jour lors duquel Lille disputera son match retour du 3e tour de qualifications pour la Ligue des Champions du côté d’Istanbul en Turquie. Une rencontre face au Fenerbahçe de José Mourinho qui ne sera pas simple pour les hommes de Bruno Genesio.

Pour ce match, les parieurs vont en majorité sur la victoire et la qualification de Fenerbahçe, qui dispose des joueurs de talent comme Dzeko, Tadic, Saint-Maximin ou Livakovic. Sauf qu’au match aller, c’est Lille qui l’a emporté 2-1 avec un but dans le temps additionnel de Zhegrova. Autant dire que les Dogues arrivent avec un petit ascendant psychologique face aux Turcs, qui évolueront cette fois à domicile. Malgré tout, nous optons pour un match nul entre ces deux équipes pour une côte intéressante de 3,55 sur Winamax.

Autre pari à tenter, plus safe cette fois, chez notre partenaire Winamax avec les 2 équipes qui marquent (1,52), comme cela a d’ailleurs été le cas au match aller. Et sachant que le Fenerbahçe doit jouer le coup à fond pour marquer au moins une fois afin de revenir au score cumulé et que le LOSC reste efficace, notamment en contres, cette rencontre devrait aboutir à des buts des côtés.

Les paris de Foot01 sur le choc Fenerbahçe - Lille :

Match nul : 3,55

Les deux équipes marquent : 1.70

Le site de paris sportifs Winamax vous propose ainsi une offre spéciale, avec le premier dépôt qui est doublé directement jusqu’à 100 euros en paris gratuits. Pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien ICI, vous inscrire, et miser afin de voir votre premier dépôt être doublé jusqu’à 100 euros. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt.

Le LOSC se qualifie avec un nul, le bon pari

En misant 50 euros sur un nul de Lille contre Fenerbahçe en C1, vous récoltez 177,5 euros en cas de succès. Mais avec l’offre permettant de doubler votre premier dépôt, c’est 100 euros que vous pouvez miser, pour un gain donc de 355 euros (et un dépôt initial de 50 euros).

Découvrez aussi d’autres paris sur chez Winamax.

Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».