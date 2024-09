Paris Sportifs ‍: Arsenal-PSG, le bon plan du mardi

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

Retour de la Ligue des Champions cette semaine, et le PSG est au coeur de la grosse affiche face à Arsenal.

Le PSG va avoir fort à faire ce mardi soir à l’Emirates Stadium face à une équipe qui monte en puissance ces dernières années, et espère retrouver le lustre d’antan des grandes soirées européenne. Les Parisiens vont affronter une équipe d’Arsenal qui vise le titre en Premier League, et n’est pas passée loin à ce niveau la saison passée. Mais désormais place à la Ligue des Champions, avec une phase de saison régulière où il ne faut pas laisser échapper trop de points sous peine de ne pas pouvoir éviter les barrages et de rajouter encore des matchs à un programme compliqué.

Cette compétition passionnante pour le moment redonne un sacré coup de fouet à la Ligue des Champions, et provoque un engouement certain. De quoi vous motiver à vous lancer dans les paris sportifs, avec l’offre de bienvenu de notre partenaire Winamax qui peut vous convaincre de faire un pari avec un gain plus important que prévu.

Un nul Arsenal-PSG, c'est le jackpot

Grâce à l’offre de notre partenaire Winamax, vous pouvez faire une entrée remarquée dans le monde des paris sportifs, avec une aide pour tous les nouveaux joueurs. En effet, le site spécialisé vous propose une offre spéciale pour découvrir le monde des paris sportifs avec un sacré coup de pouce. Pout toute inscription avec un premier dépôt, celui-ci est doublé jusqu’à 100 euros et utilisable à votre guise sur des paris. Ainsi, si vous décidez de déposer 50 euros, vous vous retrouvez avec 100 euros à miser. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt. Pour en profitez, cliquer ICI.

Pour les meilleures cotes, suivez le guide et misez gros sur sur Arsenal à 1,70, sur un match nul à 3,85 ou sur une victoire du PSG à 4,80. Si vous décidez par exemple de miser 20 euros sur un match nul entre les Gunners et les champions de France, cela vous permettrait en temps normal de remporter 77 euros. Mais grâce à l’offre de notre partenaire Winamax sur Foot01, votre premier dépôt est donc doublé, et vous permet d’avoir 40 euros de disponible. Ainsi, le gain si vous décidez de miser ces 40 euros, passe à 154 euros. Pas mal pour 20 euros versés en acompte sur un simple match nul.

Plus de 100 paris sont disponibles sur ce simple match, et des dizaines de matchs européens de cette semaine sont concernés chez Winamax. Si vous souhaitez voir l’ensemble des paris disponibles, inscrivez vous sur les liens de cet article et profitez de l’offre de bienvenue pour maximiser votre dépôt.

Lors de votre tout premier dépôt sur Winamax, et avant n'importe quelle action de jeu, Winamax vous offre le montant de votre dépôt en Freebets jusqu’à 100 €.

Par exemple, si vous déposez 100 € sur Winamax, vous recevrez immédiatement 100 € de Freebets sur votre compte et pourrez commencer à parier sur les différents sports. Les gains nets issus de Freebets sont versés en cash sur votre compte.

Les cotes sont soumis à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».