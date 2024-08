Pronostic ‍: Mbappé marque, le Real gagne, c’est 200 euros dans la poche

Dans : Paris Sportifs.

Le premier gros match européen de la saison va avoir lieu ce mercredi soir, et le Real Madrid sera une nouvelle fois au rendez-vous. Kylian Mbappé aussi.

Après avoir survolé la Ligue des Champions la saison passée, le géant espagnol remet ça avec la SuperCoupe d’Europe contre l’Atalanta Bergame en Pologne. Et pour ne rien arranger pour les adversaires des Merengue, Florentino Pérez a ajouté Kylian Mbappé à son effectif pléthorique. De quoi faire du club espagnol à nouveau le grandi favori non seulement de la saison à venir, mais aussi du match contre les Italiens.

Mbappé et le Real, ça matche

Kylian Mbappé est annoncé titulaire pour cette rencontre, et le Français aura à coeur de bien faire, lui qui a impressionné lors des séances d’entrainements depuis que le groupe de Carlo Ancelotti est revenu de sa tournée américaine. Une victoire du Real Madrid dans le temps réglementaire avec un but de Kylian Mbappé est ainsi fortement pressenti. Mais cela ne vous empêche pas de miser dessus, avec une cote à 2,00 chez notre partenaire Winamax.

Le pari mis en avant par Winamax dans My Match prend donc en compte une victoire du Real Madrid avant la prolongation, et un but marqué par Mbappé dans cette même période. Si cela est le cas, alors à vous le gain, qui sera même plus important que prévu si vous vous inscrivez par le biais de Foot01 par ce lien.

Les cotes sont soumis à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».