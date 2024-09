Paris Sportifs ‍: Lens-OL, un roi vous fait gagner 340 euros

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

Après avoir lancé sa saison avec un nouveau match renversant contre Strasbourg (4-3) avant la trêve internationale de septembre, l’Olympique Lyonnais aura à coeur de briller à Lens ce week-end. Un choc sur lequel il est possible de faire de bonnes affaires niveau paris sportifs.

Avant d’entrer dans le vif du sujet de sa saison avec l’Olympico contre l’OM et le retour de l’Europa League à la fin du mois, l’OL se doit de faire un bon résultat à Lens dimanche soir. Face à un adversaire en forme, classé quatrième de la L1 avec deux victoires et un nul en trois journées, les Gones vont devoir sortir le grand jeu. Et le score le plus probable est un match nul (3.80). Car si la côte de Lyon à 4.10 est jouée par 45 % des parieurs chez notre partenaire Winamax, aller gagner à Bollaert n’est jamais facile. Autant dire que les Lyonnais vont au moins tenter de ramener un point de leur déplacement dans le Nord de la France.

Lors de cette rencontre, où les deux équipes vont marquer (1.58), un choix plébiscité par les parieurs sachant que Lens et Lyon sont deux formations offensives, nous parions sur une grande première. Alors que tout le monde fonce sur un but d’Alexandre Lacazette, le capitaine, nous optons pour une réalisation de Georges Mikautadze (3.40). Recrue phare du dernier mercato estival, l’ancien attaquant de Metz va débloquer son compteur dans son nouveau club. Après avoir loupé plusieurs occasions en début de saison avec Lyon avant de reprendre la confiance avec la Géorgie, le Gone va enfin trouver le chemin des filets avec son club formateur. Tout cela pour permettre à son OL de revenir de Lens avec un résultat.

Gagner 340 euros avec un but de Mikautadze



Le site Winamax vous propose une offre spéciale pour découvrir le monde des paris sportifs avec un petit coup de pouce. Pour toute inscription avec un premier dépôt, celui-ci est doublé jusqu’à 100 euros et utilisable à votre guise sur des paris. Ainsi, si vous décidez de déposer 50 euros, vous vous retrouvez avec 100 euros à miser. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt. Pour en profitez, cliquer ICI.

Dans le cadre de ce match entre l’OL et Lens, si vous déposez 50 euros sur votre compte Winamax et que vous pariez sur un but de Mikautadze, vous empocherez 340 euros avec une mise doublée (50+50x3.40), soit un gain de 290 euros.

Découvrez sur Winamax des centaines de paris sur le football tous les jours, sur les matchs français, de Coupe d’Europe ou des championnats européens et même mondiaux. Des cotes boostés, des paris proposés et des statistiques à volonté pour vous aider à découvrir le monde des paris sportifs chez Winamax.







Lors de votre tout premier dépôt sur Winamax, et avant n'importe quelle action de jeu, Winamax vous offre le montant de votre dépôt en Freebets jusqu’à 100 €.

Par exemple, si vous déposez 100 € sur Winamax, vous recevrez immédiatement 100 € de Freebets sur votre compte et pourrez commencer à parier sur les différents sports. Les gains nets issus de Freebets sont versés en cash sur votre compte.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».