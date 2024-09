Paris Sportifs ‍ ‍: Nul entre la France et la Belgique, gagnez plus de 300 €

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

Tombée sur plus fort face à l’Italie vendredi dernier, l’équipe de France aura à cœur de se racheter face à la Belgique lundi soir à Lyon pour rester en vie en Ligue des Nations. Une rencontre alléchante à suivre et sur laquelle il sera intéressant de faire des paris sportifs.

Les matchs entre la France et la Belgique ne laissent jamais insensibles. Que ce soit à la Coupe du Monde 2018, à la Ligue des Nations 2021 ou plus récemment à l’Euro 2024, ces rencontres entre les deux pays voisins ont laissé des souvenirs des deux côtés. Si la France a souvent pris le dessus sur les Diables Rouges, ces derniers auront à cœur de renverser la tendance ce lundi soir du côté du Groupama Stadium, surtout face à des Bleus un peu à la peine en cette rentrée. C’est donc un match assez équilibré qui s’annonce, et c’est pour cela que nous conseillons de partir sur un match nul (3.60). Alors que 70 % des parieurs vont sur une victoire de la France, côtée à 1.78 chez notre partenaire Winamax, un match nul semble probable entre ces deux équipes, sachant que les Belges sont en confiance, au contraire des Français.

Ensuite, le pari sur les 2 équipes marquent (1.66) est intéressant aussi, 100% des parieurs optant pour ce choix. Et concernant les buteurs, si Kylian Mbappé a forcément la côte la plus basse, un but de Randal Kolo Muani (3.05) semble être la bonne formule à prendre. Devant être titularisé face à l’Italie mais finalement malade, l’attaquant du PSG aura à coeur de donner tout ce qu’il a contre la Belgique lundi. Déjà buteur décisif face aux Belges en huitièmes de finale de l’Euro en juillet dernier, l’ancien Nantais veut continuer de redonner sa confiance à Didier Deschamps, lui qui connaît un début de saison compliqué au PSG malgré deux buts en trois journées de L1. Quoi qu’il en soit, RKM sera un des hommes à suivre avec aussi Barcola.

Les paris de Foot 01 pour France - Belgique :

Match nul : 3.60

Les 2 équipes marquent : 1.66

Kolo Muani buteur : 3.05

Gagner 360 euros grâce à un nul de la France :

Par exemple, si vous optez pour le match nul entre la France et la Belgique (3.60), que vous déposez 50 euros sur votre compte, et que vous jouez donc 100 euros avec le premier dépôt doublé, vous gagnerez 360 euros (soit 310 de gains).







Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».