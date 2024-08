Pronos JO ‍2024 ‍: La France vire l’Argentine, vous gagnez 200 euros

Dans : Paris Sportifs.

Par Alexis Rose

Dans une sorte de remake de la finale de la Coupe du Monde 2022, même si les joueurs sont bien différents des deux côtés, l’équipe de France olympique et l’Argentine s’affronteront dans un quart de finale des JO 2024 qui s’annonce bouillant.

Depuis quelques jours, il y a vraiment de l’explosif dans l’air entre Argentins et Français. Il faut dire que les vainqueurs de la Copa América ont insulté les Français après leur nouveau titre en juillet dernier. Autant dire que ce France - Argentine en quart de finale des Jeux Olympiques est attendu par tout le monde. Cette rencontre se jouera ce vendredi 2 août à 21 heures au Matmut Atlantique de Bordeaux.

Pour ce match, la France de Thierry Henry est favorite, sachant qu’elle évoluera à domicile, mais aussi parce qu’elle sort d’une phase de groupes parfaitement réussie. Avec trois victoires au compteur sans prendre le moindre but but, la France abordera donc son quart avec une certaine sérénité. C’est pour cela que nous vous proposons de parier sur une victoire simple des Bleuets côtée à 2 chez notre partenaire Winamax.

Et si vous voulez remporter plus d’argent, optez pour Alexandre Lacazette en buteur (2.75). Capitaine de la France Olympique, l’attaquant lyonnais a déjà sauvé la patrie lors du premier match contre les USA. Le Gone essayera de faire la même chose contre l’Argentine cette fois pour continuer d’amener son pays vers une médaille olympique, mais aussi pour disputer une éventuelle demi-finale à Lyon devant ses proches en début de semaine prochaine. Autant de choses qui font dire que la France va dominer l’Argentine avec un but de Lacazette.

Dernier pari à tenter : les deux équipes qui marquent (1.74). Tout simplement parce que la France et l’Argentine ont marqué des buts lors de chacun de leurs matchs durant ces JO de Paris, et parce qu’avec une arme comme Julian Alvarez, l’Argentine fera aussi mal à la France.

Les paris de Foot01 sur le choc France - Argentine :

La France gagne : 2.00

Lacazette buteur : 2.75

Les 2 équipes marquent : 1.74

Le site de paris sportifs Winamax vous propose ainsi une offre spéciale pour vous mettre en bouche pendant l’Euro, avec le premier dépôt qui est doublé directement jusqu’à 100 euros en paris gratuits. Pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien ICI, vous inscrire, et miser afin de voir votre premier dépôt être doublé jusqu’à 100 euros. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt.

La France gagnante, le bon pari

Ainsi, en misant 50 euros sur la victoire de la France contre l’Argentine, vous pouvez doubler votre gain potentiel avec Winamax. En misant 50 euros sur une victoire française cotée à 2, vous récoltez 100 euros en cas de succès. Mais avec l’offre permettant de doubler votre premier dépôt, c’est 100 euros que vous pouvez miser, pour un gain donc de 200 euros.

Découvrez aussi d’autres paris sur les Jeux Olympiques, dans tous les sports, mais aussi le tournoi de football avec le meilleur buteur, le tournoi féminin et des dizaines de paris sportifs dessus chez Winamax.

Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Les cotes sont soumis à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».