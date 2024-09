Pronostic ‍: PSG-Rennes, les meilleures cotes

Dans : Paris Sportifs.

Par Guillaume Conte

Reprise du championnat ce vendredi soir en Ligue 1, avec une belle affiche opposant le PSG à Rennes.

Un rendez-vous traditionnel qui a parfois débouché sur des surprises au Parc des Princes, où le bilan du club parisien est toutefois nettement favorable. Mais sur les trois dernières confrontations à Paris, Rennes l’a emporté une fois en 2023, avant de concéder une défaite et un nul en 2024. Autant dire que les paris sont plus que jamais ouverts et Foot01 vous aide à vous y retrouver avec les meilleures cotes sur notre partenaire Winamax, mais aussi une offre qui va vous aider à démarrer dans le monde des paris sportifs.

Rennes-PSG, les cotes à suivre

Pour cette rencontre, Foot01 vous propose de découvrir le monde des paris sportifs avec notre partenaire Winamax, et de bénéficier d’une offre spéciale qui peut vous permettre de gagner gros. Plus de 100 paris sont disponibles pour cette seule rencontre, et chacun peut y trouver son compte. En ce qui concerne le match et son résultat, la victoire du PSG à domicile est cotée à 1,38, le match nul est à 5,20 et la victoire de Rennes est à 7,00. De quoi ménager du suspense à tous les étages, et mieux profiter de l’offre avec notre partenaire, que nous vous décrivons ci-dessous.

Grâce à l’offre de notre partenaire Winamax, vous pouvez faire une entrée remarquée dans le monde des paris sportifs, avec une aide pour tous les nouveaux joueurs. En effet, le site spécialisé vous propose une offre spéciale pour découvrir le monde des paris sportifs avec un petit coup de pouce. Pout toute inscription avec un premier dépôt, celui-ci est doublé jusqu’à 100 euros et utilisable à votre guise sur des paris. Ainsi, si vous décidez de déposer 50 euros, vous vous retrouvez avec 100 euros à miser. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt. Pour en profitez, cliquer ICI.

En guise d’exemple, si vous décidez de miser 25 euros sur la victoire du PSG face à Rennes, cela peut vous rapporter 34,50 euros en temps normal. Mais avec l’offre de bienvenue, vous n’avez plus 25 euros de disponibles pour miser, mais 50 euros, ce qui peut vous faire gagner 69 euros, soit près de trois fois votre mise. Et il en va de même pour le pari de votre choix dès votre premier dépôt effectué.

Voici les meilleures cotes de cette rencontre :

PSG - Rennes match nul à 5,20

But de Bradley Barcola à 2,30

Ousmane Dembélé passeur décisif à 3,40

Victoire du PSG 2-0 cote à 7,25

Lors de votre tout premier dépôt sur Winamax, et avant n'importe quelle action de jeu, Winamax vous offre le montant de votre dépôt en Freebets jusqu’à 100 €.

Par exemple, si vous déposez 100 € sur Winamax, vous recevrez immédiatement 100 € de Freebets sur votre compte et pourrez commencer à parier sur les différents sports. Les gains nets issus de Freebets sont versés en cash sur votre compte.

Les cotes sont soumis à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».