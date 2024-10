Paris sportifs ‍: La France tape Israël, plus de 200 euros à gagner

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

De retour après une première trêve internationale mitigée en septembre, l’équipe de France va affronter Israël ce jeudi avec l’ambition de l’emporter pour continuer à croire en une qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations. Une rencontre sur laquelle il est intéressant de parier.

Les Bleus sont déjà de retour ! Sans Kylian Mbappé, laissé au repos du côté du Real Madrid, ni Antoine Griezmann, qui a décidé de prendre sa retraite internationale, l’équipe de France va disputer deux matchs de Ligue des Nations durant cette trêve d’octobre. Avec un premier rendez-vous face à l'Israël, un pays que la France n’a plus affronté depuis 2005.

Pour ce match, le pays tricolore est forcément ultra-favori avec une côte de 1.21 chez notre partenaire Winamax. Si la très grande majorité des parieurs vont sur cette victoire, certains tentent le match nul à 6.25 vu que la France de Didier Deschamps est en transition. Mais nous n’irons pas jusque là, et si nous pensons à une victoire de la France, le pari de la France gagne par au moins 3 buts d’écart (2.35) est intéressant à jouer. Il faut dire que l’Israël a déjà encaissé cinq buts en deux matchs contre la Belgique (1-3) et l’Italie (1-2) en septembre. Donc voir les Bleus gagner avec 3 buts d’écart ne serait pas fou.

Ensuite, il est intéressant de partir sur un buteur comme Randal Kolo Muani. Malgré son début de saison très compliqué sous le maillot du PSG, l’ancien attaquant de Nantes reste sur une bonne dynamique en Bleus depuis l’Euro 2024. Décisif contre la Belgique en septembre dernier, il devrait être aligné dans l’attaque de Didier Deschamps pour faire oublier Kylian Mbappé. Nous optons donc pour un nouveau but de Kolo Muani pour tenter de gagner de l’argent.

À ce propos, grâce à l’offre de notre partenaire Winamax, vous pouvez faire une entrée remarquée dans le monde des paris sportifs, avec une aide pour tous les nouveaux joueurs. En effet, le site spécialisé vous propose une offre spéciale pour découvrir le monde des paris sportifs avec un sacré coup de pouce. Pour toute inscription avec un premier dépôt, celui-ci est doublé jusqu’à 100 euros et utilisable à votre guise sur des paris. Ainsi, si vous décidez de déposer 50 euros, vous vous retrouvez avec 100 euros à miser. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt. Pour en profitez, cliquez ICI.

Gagnez plus de 200 euros avec une large victoire de la France

Ainsi, si vous choisissez de prendre le pari d’une victoire de la France avec au moins 3 buts d'écart (2.35), que vous misez 50 euros, il vous sera possible d’empocher 235 euros, sachant que votre premier dépôt sera doublé. Donc avec 50 euros posés, vous pourrez faire un bénéfice de 185 euros.

Plus de 100 paris sont disponibles sur ce simple match, et des dizaines de matchs européens de cette semaine sont concernés chez Winamax. Si vous souhaitez voir l’ensemble des paris disponibles, inscrivez vous sur les liens de cet article et profitez de l’offre de bienvenue pour maximiser votre dépôt.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».