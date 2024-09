Pronostic OL-OM ‍: Les meilleures cotes de l’Olympico

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

Les deux Olympiques se rencontre ce dimanche soir dans le cadre d'un choc de Ligue 1. Une rencontre très attendue avec des cotes intéressantes que Foot01 vous propose.

Ce dimanche, l’OL recevra l’OM pour le choc de la 5e journée de Ligue 1. Un rendez-vous à ne pas manquer alors que Lyon entend bien enclencher une dynamique positive, et que Marseille a des objectifs encore plus élevés avec l’ambition de s’accrocher au leader, le PSG, en tête de la Ligue 1. Une confrontation toujours riche en buts, puisque le dernier 0-0 entre les équipes a eu lieu 2016. Cela fait donc 16 matchs de suite qu’au moins une équipe a marqué un but dans ces confrontations parfois très spectaculaires.

La victoire de l'OL rapporte gros

Pour cette rencontre, Foot01 vous propose de découvrir le monde des paris sportifs avec notre partenaire Winamax, et de bénéficier d’une offre spéciale qui peut vous permettre de gagner gros. Plus de 100 paris sont disponibles pour cette seule rencontre, et chacun peut y trouver son compte. En ce qui concerne le match et son résultat, la victoire de l’OL à domicile est cotée à 2,90, le match nul est à 3,85 et la victoire de l’OM est à 2,20. De quoi ménager du suspense à tous les étages, et mieux profiter de l’offre avec notre partenaire, que nous vous décrivons ci-dessous.

Grâce à l’offre de notre partenaire Winamax, vous pouvez faire une entrée remarquée dans le monde des paris sportifs, avec une aide pour tous les nouveaux joueurs. En effet, le site spécialisé vous propose une offre spéciale pour découvrir le monde des paris sportifs avec un petit coup de pouce. Pout toute inscription avec un premier dépôt, celui-ci est doublé jusqu’à 100 euros et utilisable à votre guise sur des paris. Ainsi, si vous décidez de déposer 50 euros, vous vous retrouvez avec 100 euros à miser. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt. Pour en profitez, cliquer ICI.

Trouver l’un des buteurs de la rencontre peut aussi rapporter gros avec par exemple un but d’Alexandre Lacazette cotée à 2,80. Cela signifie que si vous souhaitez mettre 20 euros sur un but de l’attaquant lyonnais, cela peut vous rapporter 56 euros en temps normal. Mais avec l’offre proposée par Winamax, vous avez la possibilité de doubler ce premier apport, et donc de mettre 20 euros de plus offerts, sans faire le moindre effort. Résultat, avec 40 euros de misés, ce sont 112 euros qui vont dans votre poche en cas de but du Général Lacazette. Même chose concernant Mason Greenwood, meilleur buteur de Ligue 1, dont la cote est à 2,60, et qui peut donc vous rapporter 104 euros en cas de but marqué en misant 20 euros, avec l’offre de notre partenaire en plus.

Lors de votre tout premier dépôt sur Winamax, et avant n'importe quelle action de jeu, Winamax vous offre le montant de votre dépôt en Freebets jusqu’à 100 €.

Par exemple, si vous déposez 100 € sur Winamax, vous recevrez immédiatement 100 € de Freebets sur votre compte et pourrez commencer à parier sur les différents sports. Les gains nets issus de Freebets sont versés en cash sur votre compte.

Les cotes sont soumis à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».