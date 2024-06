Pronostic Allemagne-Danemark ‍: Le match nul qui vous fait gagner 480 euros

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

Favorite de son Euro à la maison, l’Allemagne aura déjà fort à faire pour passer l'obstacle des huitièmes de finale avec un choc contre le Danemark. Une rencontre intéressante à suivre au niveau des paris sportifs.

Les huitièmes de finale de l’Euro 2024 débuteront ce samedi 29 juin à partir de 18 heures avec un alléchant Suisse - Italie, mais c’est le match du soir entre l’Allemagne et le Danemark qui occupe aussi l’attention. Il faut dire qu’après une phase de poules mitigée, avec deux victoires contre l’Ecosse (5-1) puis la Hongrie (2-0) et un nul difficile face à la Suisse (1-1), la Mannschaft est attendue au tournant. Devant son public au Signal Iduna Park de Dortmund, l'équipe de Julian Nagelsmann aura à coeur de ne pas décevoir. Mais face aux Danois, rien ne sera simple.

Souvent serrées, les rencontres entre l’Allemagne et le Danemark se terminent souvent par un match nul, comme à trois reprises sur 4 matchs depuis 2010. Autant dire que le match nul dans le temps réglementaire (3.80) est très tentant. Joué par une infime partie des parieurs, qui voient pratiquement tous une victoire de l’Allemagne cotée à 1.58, Foot01 prend le pari du match nul… avec les deux équipes qui marquent (2.05). Jamais dans l’histoire, un Allemagne - Danemark s’est terminé sans but, donc pourquoi cela changerait avec une Mannschaft en confiance et des Danois qui ne perdent pas et qui ont fait trembler l’Angleterre en poules.

Concernant les buteurs, si vous souhaitez limiter les risques, optez pour Jamal Musiala (3.40). Probablement le meilleur joueur depuis le début de cet Euro 2024, le milieu offensif du Bayern Munich a déjà marqué deux fois en phase de groupes. Donc il pourrait continuer sur sa lancée dès ce huitième de finale en marquant un nouveau but important pour son pays. Du côté danois, la côte à tenter est Christian Eriksen buteur (8). Titulaire et décisif lors du premier des trois nuls de son pays en poules, le milieu de Manchester United semble en bonne forme.

Les paris de Foot01 pour Allemagne - Danemark :



Match nul après 90 minutes entre l’Allemagne et le Danemark : 3.80

Les 2 équipes marquent : 2.05

Jamal Musiala buteur : 3.40

Christian Eriksen buteur : 8

Et si vous avez d’autres idées, Winamax vous propose plus de 100 paris sur ce simple match, du buteur au score final, en passant par le résultat à la pause ou le nombre de buts d’écart.

Avec Foot01, Winamax vous propose de doubler vos gains sans prendre de risques. L’offre est simple, si vous vous inscrivez sur Winamax grâce à Foot01, votre premier dépôt est doublé jusqu’à 100 euros. Cela signifie que si vous décidez de déposer 100 euros sur votre compte, sans forcément jouer la totalité tout de suite, vous vous retrouverez avec 100 euros de paris possibles supplémentaires, soit 200 euros. Pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien ICI, vous inscrire, et miser afin de voir votre premier dépôt être doublé jusqu’à 100 euros. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt.

Si vous choisissez de faire votre premier pari sur ce match Allemagne - Danemark avec un nul et les deux équipes marquent, soit un combi total à 4.80, vous pourrez toucher un joli pactole. Car pour 50 euros misés, c’est 240 euros qui iront dans votre poche. Mais avec l’offre de Winamax en passant par notre site, vous pouvez tout simplement doubler votre apport, et donc votre gain potentiel. Ainsi, toujours pour 50 euros de déposés, cette mise est doublée et se transforme en 480 euros. Cliquez ici pour bénéficier de l'offre.

Découvrez également des centaines de paris sportifs sur le site de Winamax, avec le meilleur buteur de l'Euro à trouver, l’affiche de la finale qui vous permet de remporter au minimum 20 fois votre mise, ou bien le vainqueur de chaque groupe. Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».