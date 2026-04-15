Vente OL : Michele Kang « contrainte et forcée » d'acheter Lyon

Michele Kang est en pole position pour racheter l’Olympique Lyonnais, officiellement mis en vente mardi matin. Un choix contraint et forcé pour l’actuelle présidente, qui n’aspire pas à rester « des lustres » à l’OL.

« contraint » comme l’explique Le Progrès dans son édition du jour. Dans un communiqué officiel aussi soudain qu’inattendu publié mardi matin, Eagle Football Group a expliqué le processus en cours de reprise de l’Olympique Lyonnais . Le club rhodanien est officiellement en vente et un nom revient sur le devant de la scène, celui de Michele Kang. L’actuelle présidente est en pole pour racheter l’OL, un choix stratégique et quasimentcomme l’explique Le Progrès dans son édition du jour.

Le quotidien rhonalpin l’affirme, la femme d’affaires américaine de 66 ans n’est pas destinée à rester « des lustres » dans le football masculin français, que ce soit à Lyon ou ailleurs. Néanmoins, elle se trouve avec Arès dans une obligation (ou presque) de racheter l’OL pour éviter un terrible fiasco financier. Le Progrès explique que le fonds de pension américain a fixé la valeur de l’Olympique Lyonnais à 350 millions d’euros en décembre 2025.

Le rachat de l'OL, un choix stratégique pour Kang

Une valeur qui s’est effondrée depuis en raison de la crise des droits TV notamment. « Si son investissement sans limite pour le football féminin relève d’une philanthropie farouchement assumée et annoncée, elle n’a mis un pied dans le football masculin que contrainte et forcée. Aussi, pour ne pas perdre trop de plumes, Ares et Michele Kang ont donc tout intérêt à reprendre le contrôle de l’OL pour quelques années » détaillent nos confrères, affirmant que Michele Kang pourrait par conséquent racheter l’OL, poursuivre la restructuration des comptes dans le but de redonner de la valeur au club rhodanien avec des finances dans le vert et dans un monde idéal, des qualifications en nombre pour la Ligue des Champions.