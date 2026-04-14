Dans les colonnes du Financial Times, le très sérieux quotidien anglais, Eagle Football Bidco a mis une petite annonce afin de vendre ses participations dans l'OL, Botafogo et Molenbeek, confirmant la cession des trois clubs que John Textor dirigeait.

Informa Fogo a découvert que dans l'édition du jour du quotidien économique anglais Financial Times, on pouvait lire ce que l'on appelle en France une annonce légale. Cette annonce a été publiée par Cork Gully, un cabinet anglais de conseil et de gestion d'actifs, qui en mars dernier avait pris le contrôle d'Eagle Football Holding Bidco Limited, société qui possède 85% de l'Olympique Lyonnais. Ce mardi, Eagle Football Groupe a publié un communiqué afin d'annoncer que des discussions confidentielles étaient menées afin de céder l'Olympique Lyonnais, et que trois personnes étaient en charge d'étudier les négociations. Si Michele Kang semble en lice pour acquérir le club rhodanien, le site spécialisé brésiliena découvert que dans l'édition du jour du quotidien économique anglais, on pouvait lire ce que l'on appelle en France une annonce légale. Cette annonce a été publiée par Cork Gully, un cabinet anglais de conseil et de gestion d'actifs, qui en mars dernier avait pris le contrôle d'Eagle Football Holding Bidco Limited, société qui possède 85% de l'Olympique Lyonnais.

Une annonce confirme la vente de l'OL

Dans cette annonce, Cork Gully propose la vente des parts d'Eagle Football Bidco dans l'Olympique Lyonnais, le club de Botafofo, et le RWDM Brussels, plus connu sous le nom du RWD Molenbeek. Il s'agit des trois clubs de ce qui était l'ancien empire de John Textor, lequel a explicitement été mis sur la touche. Cette annonce mise par Cork Gully est une formalité obligatoire, mais elle confirme que trois ans après le rachat de l'OL par John Textor à Jean-Michel Aulas, le club de Ligure 1 va prochainement changer d'actionnaire majoritaire et donc de propriétaire.

Kang en pole pour acheter l'OL

Pour l'instant, Michele Kang est visiblement décidée à investir dans l'Olympique Lyonnais, puisqu'il faudra réinjecter de l'argent dans les caisses de l'OL. Mais on ne sait pas si d'autres candidats se feront connaître auprès de la société anglaise. Les supporters rhodaniens vont encore une fois passer des moments difficiles, même si cette vente confirme la fin imminente de l'ère John Textor, un boss que personne ne regrettera du côté de Lyon.