John Textor et Michele Kang - OL
olympique lyonnais - John Textor et Michele Kang

Michele Kang en pole position pour racheter l'OL

OL14 avr. , 12:20
parClaude Dautel
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Si cela se confirme, c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, Michele Kang serait en passe de racheter définitivement le club rhodanien.
Un an après avoir évité à l'OL une descente aux enfers, la femme d'affaires américaine pourrait rapidement prendre les commandes de l'Olympique Lyonnais, Michele Kang étant déjà propriétaire de l'OL Lyonnes. Car quelques heures après la publication d'un communiqué d'Eagle Football Groupe annonçant des négociations en cours pour la vente du club, plusieurs sources confirment que Michele Kang est désormais en pole position pour acquérir le club que Jean-Michel Aulas avait vendu à John Textor il y a quelques années. « Le fonds Ares Capital , Michele Kang et son affilié (vraisemblablement l’investisseur franco-américain Jean-Pierre Comte par le biais de sa société) travaillent actuellement à la reprise du club », précisent nos confrères du Progrès, lesquels n'ont aucun doute concernant le fait que c'est bien Michele Kang qui sera rapidement la boss de l'Olympique Lyonnais.

Michele Kang fait l'unanimité à Lyon

Agée de 66 ans, Michele Kang dispose d'une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars selon le magazine américain Forbes, ce quo fait d'elle la onzième femme la plus riche dans le monde du sport. Déjà propriétaire de l'OL Lyonnes, rachetée à John Textor, Michele Kang possède également l'équipe féminine des London City Lionesses, mais également le Spirit de Washington, formation féminine engagée dans la ligue professionnelle nord-américaine. Et à l'inverse de John Textor, elle fait l'unanimité auprès des supporters lyonnais, qui espèrent que tout cela ne va pas déboucher sur un énième retournement de situation, sachant que John Textor se bat toujours dans son coin pour essayer de récupérer ce qu'il peut.

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Selon Edward Jay, journaliste pour RMC dans la capitale des Gaules, l'hypothèse d'une reprise par Michele Kang est la plus vraisemblable, même si cela signifie pour cette dernière d'injecter de l'argent dans les caisses d'un club que notre confrère estime au bord de la ruine. « Il faudra pour cela remettre de l'argent, seul gage de "liberté" dans le marasme des montages financiers du floridien (...) Michele Kang pourrait donc sauver une "nouvelle" fois l'OL, après en avoir pris le contrôle en juillet 2025 et repoussé à plusieurs reprises les assauts de son ex-ami d'affaire et voisin en Floride. Cette nouvelle étape "coulisses" est un marqueur de son envie de s’investir dans l'assainissement de l'OL », précise le journaliste.
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il a jouer au mois de mars tocard je disais mars tu disais avril tu as tellement pas de face que tu as meme pas de cervelle

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Leogets le grand spécialiste m'avait pourtant dit que Fofana rejouerait au moins u mois d'avril!!! M'aurait t'il menti?

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Finir le travail ? Ouh là... ça me rappelle quelque chose ça. Mdr

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On pari !?

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