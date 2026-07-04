Un taulier des U19 de l'OL signe à Nice

C'est n'importe quoi ce prix... Le joueur a prix 100 millions après un match contre le Brésil... J'exagère peut être un peu, mais pas Tant que ça
J'espère que tu pense à une victoire de la France !
La tête de (h)ure
Vu une vidéo il a l'air d'être très bon
Il n y a jamais eu de fenêtre de tir , deja l an dernier Letang ne voulait pas le laisser partir et comme le joueur n a jamais manisfesté d envie de depart et a meme prolongé, c etait mort avant meme qu il perce...
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✍️ Emeric Etonde (2007- OL) va s'engager avec l'OGC Nice. Contrat stagiaire et reprise avec les pros pour le défenseur central.