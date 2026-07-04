Un taulier des U19 de l'OL signe à Nice

Un taulier des U19 de l'OL signe à Nice

OL04 juil. , 16:40
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Jeune défenseur central très prometteur de la formation lyonnaise, Emeric Etonde va quitter l’OL pour s’engager en faveur de l’OGC Nice.
En ce début de mercato en France, le recrutement des clubs de Ligue 1 est principalement axé sur des jeunes joueurs à faire signer en post-formation. C’est par exemple le cas à Marseille, qui a pour l’instant uniquement fait venir de jeunes joueurs amenés à d’abord évoluer avec l’équipe réserve. Dans cette même logique, l’OGC Nice vient de réaliser un très joli coup. Selon les informations de l’insider Abdel Hamed, le Gym a trouvé un accord avec Emeric Etonde. A 19 ans, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais va donc quitter son club formateur, où il a disputé 28 matchs avec les U19 cette saison.
Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin 2027, il va finalement poursuivre sa carrière du côté de Nice. Il n’y signera pas toute suite un contrat professionnel puisque c’est un contrat stagiaire qui l’attend sur la Côte d’Azur. La différence avec Lyon s’est néanmoins faite sur un point précis : Emeric Etonde effectuera la reprise avec le groupe professionnel cet été, l’occasion pour lui de marquer des points dans l’esprit du nouvel entraîneur Olivier Pantaloni pour tenter de s’imposer avec l’équipe première et décrocher ensuite son premier contrat professionnel. Du côté de l’OL et de ses supporters, on suivra forcément avec beaucoup d’intérêt la progression d’Emeric Etonde et pourquoi pas ses premiers pas en Ligue 1 lors de la saison 2026-2027.

Lire aussi

OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirmeOL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme
Strasbourg met l’OL au tapis dans ce dossier à 2 MEStrasbourg met l’OL au tapis dans ce dossier à 2 ME
Articles Recommandés
Unai Emery A Un Coup De Coeur A Lens
Lens

Unai Emery a un coup de cœur à Lens

Om Medhi Benatia Refuse De Parler Dadrien Rabiot
OM

OM : Medhi Benatia refuse de parler d'Adrien Rabiot

Edf Cest Plus Grave Que Prevu Pour Tchouameni
Equipe de France

EdF : C'est plus grave que prévu pour Tchouaméni

Tv Paraguay France Sur Quelles Chaines Et A Quelle Heure
Mondial 2026

TV : Paraguay - France, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Fil Info

04 juil. , 17:20
Unai Emery a un coup de cœur à Lens
04 juil. , 17:00
OM : Medhi Benatia refuse de parler d'Adrien Rabiot
04 juil. , 16:55
EdF : C'est plus grave que prévu pour Tchouaméni
04 juil. , 16:45
TV : Paraguay - France, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
04 juil. , 16:20
Michael Olise Ballon d'Or devant Mbappé, la France bascule
04 juil. , 16:00
LOSC : Létang exige plus de 100ME pour vendre Ayyoub Bouaddi
04 juil. , 15:40
L’OM doit vendre, Timothy Weah refuse d’être sacrifié
04 juil. , 15:20
France-Paraguay interrompu seulement en cas de prolongations ?
04 juil. , 15:00
OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme

Derniers commentaires

LOSC : Létang exige plus de 100ME pour vendre Ayyoub Bouaddi

C'est n'importe quoi ce prix... Le joueur a prix 100 millions après un match contre le Brésil... J'exagère peut être un peu, mais pas Tant que ça

France-Paraguay interrompu seulement en cas de prolongations ?

J'espère que tu pense à une victoire de la France !

OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme

La tête de (h)ure

OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme

Vu une vidéo il a l'air d'être très bon

LOSC : Létang exige plus de 100ME pour vendre Ayyoub Bouaddi

Il n y a jamais eu de fenêtre de tir , deja l an dernier Letang ne voulait pas le laisser partir et comme le joueur n a jamais manisfesté d envie de depart et a meme prolongé, c etait mort avant meme qu il perce...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading