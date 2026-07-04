Un taulier des U19 de l'OL signe à Nice

Jeune défenseur central très prometteur de la formation lyonnaise, Emeric Etonde va quitter l’OL pour s’engager en faveur de l’OGC Nice.

En ce début de mercato en France, le recrutement des clubs de Ligue 1 est principalement axé sur des jeunes joueurs à faire signer en post-formation. C’est par exemple le cas à Marseille , qui a pour l’instant uniquement fait venir de jeunes joueurs amenés à d’abord évoluer avec l’équipe réserve. Dans cette même logique, l’OGC Nice vient de réaliser un très joli coup. Selon les informations de l’insider Abdel Hamed, le Gym a trouvé un accord avec Emeric Etonde. A 19 ans, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais va donc quitter son club formateur, où il a disputé 28 matchs avec les U19 cette saison.

Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin 2027, il va finalement poursuivre sa carrière du côté de Nice. Il n’y signera pas toute suite un contrat professionnel puisque c’est un contrat stagiaire qui l’attend sur la Côte d’Azur. La différence avec Lyon s’est néanmoins faite sur un point précis : Emeric Etonde effectuera la reprise avec le groupe professionnel cet été, l’occasion pour lui de marquer des points dans l’esprit du nouvel entraîneur Olivier Pantaloni pour tenter de s’imposer avec l’équipe première et décrocher ensuite son premier contrat professionnel. Du côté de l’OL et de ses supporters, on suivra forcément avec beaucoup d’intérêt la progression d’Emeric Etonde et pourquoi pas ses premiers pas en Ligue 1 lors de la saison 2026-2027.