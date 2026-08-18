L'OM supplie Fulham de lui acheter Balerdi

Toujours en quête de liquidités pour rééquilibrer les comptes et débloquer, enfin, des dossiers de recrutement, l'OM a proposé Leonardo Balerdi à Fulham. Les Phocéens espèrent encore vendre leur défenseur central argentin d'ici à la fin du mercato.

Rien ne va plus à Marseille . Le club phocéen est en grande difficulté financière et attend désespérément de nouvelles ventes importantes pour enfin débloquer leur mercato estival. Pour le moment, Grégory Lorenzi n'est toujours pas parvenu à offrir le moindre nouveau joueur à Bruno Genesio. Ce dernier lui a fait part d'une colonne vertébrale de joueurs sur laquelle il veut s'appuyer la saison prochaine, mais si aucun indésirable ne part d'ici à la fin de la semaine, le directeur sportif n'aura probablement pas d'autres choix que de taper dans la fourmilière.

En attendant, l'ancien dirigeant du Stade Brestois continue de chercher des solutions pour alléger la masse salariale et déploie divers moyens pour se débarrasser de certains joueurs. Comme Leonardo Balerdi par exemple.

Leonardo Balerdi envoyé à Fulham

Le défenseur central argentin, qui a longtemps été le capitaine de l'OM, ne fait clairement plus l'unanimité au sein du club. A tel point que la direction cherche à tout prix à s'en débarrasser. Selon les informations de Foot Mercato, Leonardo Balerdi a été proposé à Fulham par l'intermédiaire de l'agence Unique Sports. Une agence qui regroupe plus de 700 joueurs, dont des stars du football comme Anthony Gordon, Marc Guéhi ou Maxence Lacroix.

Les Cottagers sont à la recherche d'un nouveau défenseur central et étudient plusieurs pistes, apprend-on, alors que l'OM en profite pour glisser le nom de son propre joueur. Sifflé par le public du Vélodrome lors de la dernière rencontre amicale disputée face à l'Atlético de Madrid, Leonardo Balerdi voit son avenir sur la Canebière s'assombrir de jour en jour.