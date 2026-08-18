Officiel : La Juventus refuse Martinez et prend Vicario

Pressenti depuis des mois pour devenir le gardien numéro 1 de la Juventus, Emiliano Martinez n’a pas vraiment convaincu les dirigeants italiens, et quand le prêt de Zion Suzuki par le PSG est tombé à l’eau, la Juventus a décidé de recruter Guglielmo Vicario.

Ce dernier arrive en provenance de Tottenham, qui pourrait donc recruter un nouveau gardien en la personne de… Emiliano Martinez bien sûr. Le gardien argentin a toutefois une chirurgie prévue à un doigt, et devra en tout cas être absent pour les trois prochains mois.