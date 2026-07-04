Strasbourg met l’OL au tapis dans ce dossier à 2 ME

Arf c'est comme si tu me dis que Jordan Bardella est raciste. Je pense que non. Mais sur Chilavert tu as peut être raison. Mais ça ne change rien au fond à 95% de mon post 🤷
Va te renseigner sur le parti politique de chilavert , il me semble quil se présentait au présidentielle jete un œil sur son programme et tu reviendras me dire ensuite quil nest pas raciste..ca a toujours ete une grosse merde ca date pas d'hier
Tout le monde le pense. Pas seulement les français (même si tu veux sûrement dire les blancs... Ce qui est raciste d'ailleurs... Mais passons). Les étrangers. Les afros américains. Les afriquains. Tout le monde ! Faut arrêter de faire culpabiliser les gens de dénoncer le réel quand d'autres disent exactement la même chose mais que eux ont la carte pour le dire tout en étant validé en plus par ceux qui condamnent le blanc qui dit la même chose 🤦
Tkt la FIFA veille
La majin je ne peux pas te donner raison. Quand les africains ou un commentateur afro américain lui même le dit en sous entendant que sans les noirs etc l'équipe de France ne vaut rien j'imagine que tu ne trouves pas ça raciste. Je pense que peu importe ce qui est dit. Même si c'est factuel, l'interprétation qu'on en fera dépendra souvent du messager pour certains plus que d'autres... En gros un blanc qui dit "l'équipe de France c'est l'équipe d'Afrique" les gauchos etc vont sous-entendre qu'il est raciste blablabla Un noir va dire la même chose ! "l'équipe de France c'est l'équipe d'Afrique" sous entandant que sans eux il n'y a aucune équipe de France ou que celle ci est bidon. Les mêmes qui chialaient au racisme de base seront d'accord... Alors que les 2 disent la MÊME CHOSE ! Mais dites par 2 personnes différentes dont un commet le delit est d'être blanc... 🤷 Sur Chilavert je pense objectivement qu'il dit dans le sens où cela renforce l'équipe de France et que c'est limite un cheat code. Tu vois ce que je dire ? Faut pas direct faire un procès d'intention parce que le gars est un Latinos (donc forcément raciste pr bcp...) et qu'il n'a donc pas le droit de s'exprimer sur la représentation de l'équipe de France, car ça en revanche c'est du racisme !
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