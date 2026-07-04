Strasbourg met l’OL au tapis dans ce dossier à 2 ME

Strasbourg met l’OL au tapis dans ce dossier à 2 ME

Mercato04 juil. , 14:20
parCorentin Facy
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Intéressé de longue date par le jeune latéral gauche Matéo Del Blanco, l’OL va finalement voir le défenseur argentin de Santa Fe s’engager en faveur du Racing Club de Strasbourg pour 2 millions d’euros.
A la recherche d’un latéral gauche depuis le début du mercato pour compenser un potentiel départ à venir d’Abner ou de Nicolas Tagliafico, l’Olympique Lyonnais a officialisé vendredi soir la signature de Mohamed Ouédraogo. Avec cette arrivée, l’OL avait sans doute anticipé que la piste Matéo Del Blanco n’allait pas aboutir. Le club rhodanien suit de longue date le latéral gauche de 22 ans évoluant à Santa Fe et qui figurait aussi dans le viseur de Toulouse ou encore de Strasbourg. Selon les informations de Radio Gol Santa Fe, l’avenir de Matéo Del Blanco est scellé.
Un accord total a été trouvé entre le club argentin… et Strasbourg. Le club alsacien a devancé l’OL et Toulouse pour s’offrir le prometteur latéral gauche, également capable de jouer au milieu de terrain, pour seulement 2 millions d’euros. Matéo Del Blanco a d’ores et déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et va rejoindre la France dans les prochaines heures. Un renfort de plus pour Strasbourg, qui comme chaque été devrait se montrer très actif au mercato et plus précisément sur le marché des très jeunes joueurs à fort potentiel. Du côté de Matthieu Louis-Jean et de Paulo Fonseca, nul doute que l’on suivra de près la saison que réalisera Matéo Del Blanco sous les couleurs du Racing.
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Derniers commentaires

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Arf c'est comme si tu me dis que Jordan Bardella est raciste. Je pense que non. Mais sur Chilavert tu as peut être raison. Mais ça ne change rien au fond à 95% de mon post 🤷

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Va te renseigner sur le parti politique de chilavert , il me semble quil se présentait au présidentielle jete un œil sur son programme et tu reviendras me dire ensuite quil nest pas raciste..ca a toujours ete une grosse merde ca date pas d'hier

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Tout le monde le pense. Pas seulement les français (même si tu veux sûrement dire les blancs... Ce qui est raciste d'ailleurs... Mais passons). Les étrangers. Les afros américains. Les afriquains. Tout le monde ! Faut arrêter de faire culpabiliser les gens de dénoncer le réel quand d'autres disent exactement la même chose mais que eux ont la carte pour le dire tout en étant validé en plus par ceux qui condamnent le blanc qui dit la même chose 🤦

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France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

La majin je ne peux pas te donner raison. Quand les africains ou un commentateur afro américain lui même le dit en sous entendant que sans les noirs etc l'équipe de France ne vaut rien j'imagine que tu ne trouves pas ça raciste. Je pense que peu importe ce qui est dit. Même si c'est factuel, l'interprétation qu'on en fera dépendra souvent du messager pour certains plus que d'autres... En gros un blanc qui dit "l'équipe de France c'est l'équipe d'Afrique" les gauchos etc vont sous-entendre qu'il est raciste blablabla Un noir va dire la même chose ! "l'équipe de France c'est l'équipe d'Afrique" sous entandant que sans eux il n'y a aucune équipe de France ou que celle ci est bidon. Les mêmes qui chialaient au racisme de base seront d'accord... Alors que les 2 disent la MÊME CHOSE ! Mais dites par 2 personnes différentes dont un commet le delit est d'être blanc... 🤷 Sur Chilavert je pense objectivement qu'il dit dans le sens où cela renforce l'équipe de France et que c'est limite un cheat code. Tu vois ce que je dire ? Faut pas direct faire un procès d'intention parce que le gars est un Latinos (donc forcément raciste pr bcp...) et qu'il n'a donc pas le droit de s'exprimer sur la représentation de l'équipe de France, car ça en revanche c'est du racisme !

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