Strasbourg met l’OL au tapis dans ce dossier à 2 ME

Intéressé de longue date par le jeune latéral gauche Matéo Del Blanco, l’OL va finalement voir le défenseur argentin de Santa Fe s’engager en faveur du Racing Club de Strasbourg pour 2 millions d’euros.

A la recherche d’un latéral gauche depuis le début du mercato pour compenser un potentiel départ à venir d’Abner ou de Nicolas Tagliafico, l’Olympique Lyonnais a officialisé vendredi soir la signature de Mohamed Ouédraogo . Avec cette arrivée, l’OL avait sans doute anticipé que la piste Matéo Del Blanco n’allait pas aboutir. Le club rhodanien suit de longue date le latéral gauche de 22 ans évoluant à Santa Fe et qui figurait aussi dans le viseur de Toulouse ou encore de Strasbourg. Selon les informations de Radio Gol Santa Fe, l’avenir de Matéo Del Blanco est scellé.

Un accord total a été trouvé entre le club argentin… et Strasbourg. Le club alsacien a devancé l’OL et Toulouse pour s’offrir le prometteur latéral gauche, également capable de jouer au milieu de terrain, pour seulement 2 millions d’euros. Matéo Del Blanco a d’ores et déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et va rejoindre la France dans les prochaines heures. Un renfort de plus pour Strasbourg, qui comme chaque été devrait se montrer très actif au mercato et plus précisément sur le marché des très jeunes joueurs à fort potentiel. Du côté de Matthieu Louis-Jean et de Paulo Fonseca, nul doute que l’on suivra de près la saison que réalisera Matéo Del Blanco sous les couleurs du Racing.