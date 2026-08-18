L'OM fait sa première offre du mercato, et se prend un vent

L'OM fait sa première offre du mercato, et se prend un vent

OM18 août , 17:20
parGuillaume Conte
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Après des mois de vente, l'OM a tenté son premier achat du mercato. La venue d'Ilan Kebbal risque bien de se solder par un échec cuisant.
L’OM est sur le fil du rasoir en ce qui concerne son mercato. Tout le monde est à vendre, et Frank McCourt compte bien continuer de voir des départs prendre forme avant d’envisager toute recrue. Le propriétaire américain est conscient que cette politique risque de créer un profond déséquilibre sportif et l’objectif n’est plus forcément de se qualifier pour la Ligue des Champions, voire de gagner des titres, mais bien d’équilibrer les finances en priorité.

Le Paris FC ne lâchera pas Kebbal

Du côté des dirigeants, cette volonté politique est appliquée, mais on compte quand même bien donner quelques moyens à Bruno Genesio pour faire bonne figure. Alors qu’offensivement, l’OM a perdu très gros, et pourrait continuer à le faire si Amine Gouiri ou Igor Paixao devaient quitter le club, une tentative concrète pour recruter Ilan Kebbal a été faite. C’est ce que révèle Sébastien Vidal, journaliste qui suit de près l’OM lors de ce mercato.
Pour aller chercher le natif de Marseille, le club provençal a mis 10 millions d’euros sur la table. Une proposition immédiatement refusée par le club parisien, qui n’a pas encouragé la poursuite des négociations, et a fait savoir qu’il comptait sur son meneur de jeu algérien pour cette saison. Le nouvel entraineur Liam Rosenior n’a visiblement pas envie de voir Kebbal partir, et l’OM ayant très peu de moyens financiers, il n’est pas certain qu’un nouvel assaut ait lieu.
Pour les supporters de l’OM les plus optimistes, il sera toujours possible de souligner que si leur club a fait une offre, c’est que la possibilité de recruter existe enfin, alors qu’il reste désormais deux semaines de mercato. A défaut de faire venir Ilan Kebbal, le club marseillais a en tout cas de nombreuses idées pour permettre à Bruno Genesio de compléter un effectif assez bancal, et qui doit encore perdre deux ou trois joueurs dans les prochains jours.

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