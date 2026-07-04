OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme

Entièrement d’accord, j’avais un pote Belge d’origine Malienne qui me chambrait sur ce sujet. Pas considéré comme du racisme et si je dis les même propos, mot pour mot, je deviens raciste. Cela n’a aucun sens. Tout dépend de qui et pourquoi cela est dit
Arf c'est comme si tu me dis que Jordan Bardella est raciste. Je pense que non. Mais sur Chilavert tu as peut être raison. Mais ça ne change rien au fond à 95% de mon post 🤷
Va te renseigner sur le parti politique de chilavert , il me semble quil se présentait au présidentielle jete un œil sur son programme et tu reviendras me dire ensuite quil nest pas raciste..ca a toujours ete une grosse merde ca date pas d'hier
Tout le monde le pense. Pas seulement les français (même si tu veux sûrement dire les blancs... Ce qui est raciste d'ailleurs... Mais passons). Les étrangers. Les afros américains. Les afriquains. Tout le monde ! Faut arrêter de faire culpabiliser les gens de dénoncer le réel quand d'autres disent exactement la même chose mais que eux ont la carte pour le dire tout en étant validé en plus par ceux qui condamnent le blanc qui dit la même chose 🤦
Tkt la FIFA veille
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