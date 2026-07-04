OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme

OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme

OL04 juil. , 15:00
parCorentin Facy
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D’après la presse anglaise et notamment le journaliste Ben Jacobs, l’Olympique Lyonnais s’intéresse de près à Robbie Ure. Un intérêt confirmé par L’Equipe, qui révèle que d’autres clubs de Ligue 1 sont sur les rangs.
Comme la saison dernière, l’Olympique Lyonnais souhaite se montrer le plus malin possible sur le marché des transferts. Le club rhodanien rêve de faire venir le futur Afonso Moreira, à savoir le joueur recruté pour moins de 2 millions d’euros et qui sera vendu 30 millions d’euros l’été prochain. Le jeune buteur écossais Robbie Ure a le profil idéal. Auteur de 16 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant de Sirius est une cible de l’OL selon la presse anglaise.
Le journaliste Ben Jacobs a notamment évoqué l’intérêt des Gones pour le natif de Glasgow (22 ans). Une information confirmée par le journal L’Equipe, qui cite l’Olympique Lyonnais comme l’une des équipes intéressées par Robbie Ure lors de ce mercato estival. Selon le quotidien national, Strasbourg et l’OGC Nice sont également sur les rangs. Le Racing cherche de façon urgente un attaquant après le départ désormais acté d’Emanuel Emegha à Chelsea et la blessure de Joaquin Panichelli, qui va manquer le début de saison.

L'OL, Nice et Strasbourg draguent Ure

De son côté, l’OGC Nice doit compenser numériquement le départ d’Elye Wahi, de retour à l’Eintracht Francfort après six moins convaincants sur la Côte d’Azur. Reste maintenant à savoir quelle sera la somme à débourser pour s’offrir le très courtisé Robbie Ure lors de ce mercato. Sa valeur marchande se situe pour l’instant à 5 millions d’euros mais nul doute que ce prix pourrait être revu à la hausse par les dirigeants du club suédois au vu du nombre de clubs intéressés par l’avant-centre d’1m89.
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Derniers commentaires

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Entièrement d’accord, j’avais un pote Belge d’origine Malienne qui me chambrait sur ce sujet. Pas considéré comme du racisme et si je dis les même propos, mot pour mot, je deviens raciste. Cela n’a aucun sens. Tout dépend de qui et pourquoi cela est dit

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Arf c'est comme si tu me dis que Jordan Bardella est raciste. Je pense que non. Mais sur Chilavert tu as peut être raison. Mais ça ne change rien au fond à 95% de mon post 🤷

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Va te renseigner sur le parti politique de chilavert , il me semble quil se présentait au présidentielle jete un œil sur son programme et tu reviendras me dire ensuite quil nest pas raciste..ca a toujours ete une grosse merde ca date pas d'hier

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Tout le monde le pense. Pas seulement les français (même si tu veux sûrement dire les blancs... Ce qui est raciste d'ailleurs... Mais passons). Les étrangers. Les afros américains. Les afriquains. Tout le monde ! Faut arrêter de faire culpabiliser les gens de dénoncer le réel quand d'autres disent exactement la même chose mais que eux ont la carte pour le dire tout en étant validé en plus par ceux qui condamnent le blanc qui dit la même chose 🤦

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