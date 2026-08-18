Sénégal : Patrick Vieira, nouveau sélectionneur (off.)

Le Sénégal était sans sélectionneur depuis le départ de Pape Thiaw. Et si la Fédération sénégalaise devait encore régler la situation de son ancien homme fort, elle n'a finalement pas attendu pour officialiser l'arrivée du grand favori : Patrick Vieira. Sans club depuis la fin de son aventure italienne au Genoa, le champion du monde 98 a accepté de relever le défi de devenir le nouveau sélectionneur du Sénégal. Ce dernier retrouve son pays de naissance, puisqu'il est né à Dakar. Dans un communiqué, la FSF justifie ce choix par sa volonté de « mettre en place un encadrement technique de haut niveau, en parfaite adéquation avec les ambitions sportives » du pays.