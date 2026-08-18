C'est décidé, Todd Boehly met Chelsea en vente

C'est décidé, Todd Boehly met Chelsea en vente

Premier League18 août , 14:30
parHadrien Rivayrand
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Chelsea pourrait de nouveau changer de propriétaire dans le futur. Todd Boehly est plus que jamais intéressé par une vente de ses parts dans le club londonien.
Depuis quelques années maintenant, Chelsea fait davantage parler de lui pour ses frasques sur le marché des transferts que pour ses résultats sportifs. Todd Boehly dépense sans compter pour des joueurs pas toujours au niveau, signés pour de très longues durées et rapidement prêtés ou vendus. Le businessman américain est de plus en plus contesté à Londres et pourrait bien avoir compris le message, même si son départ était en quelque sorte prévu...

Boehly, Chelsea se prépare à l'après 

D’après les informations de talkSPORT, Todd Boehly et son associé Mark Walter sont en effet en discussions pour vendre leurs parts de Chelsea à Clearlake Capital, l’actionnaire majoritaire du club. Ces discussions ne datent apparemment pas d’hier et la volonté de toutes les parties est de parvenir prochainement à un accord. À noter que la valorisation de marché de Chelsea retenue par Boehly et Walter est supérieure à 5 milliards de livres sterling, soit près de 6 milliards d’euros.

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Clearlake souhaite continuer à faire rayonner Chelsea, mais le fonds est plus que jamais porté sur le modèle multi-clubs, avec Strasbourg, club satellite de Chelsea, qui occupe une place plus que jamais importante. Si tout se passe comme prévu, Boehly quittera son poste de président de Chelsea à la fin de cette saison, conformément à un accord établi au moment où le consortium a racheté le club en 2022.
Pour rappel, le consortium avait demandé à Boehly de devenir président, tandis que Clearlake devait avoir la possibilité de choisir son successeur cinq ans plus tard. L’été prochain, Chelsea va donc vivre un nouveau tournant majeur. Parmi les projets envisagés depuis un certain temps pour le club londonien figure notamment la construction d’un nouveau stade à Earl’s Court. Mais cette bataille s'annonce encore longue...
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