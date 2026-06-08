Une première recrue à l'OM, c'est déjà la déception

L'OM a bouclé la signature du jeune défenseur français Sacha Lung en provenance de Strasbourg. Un coup malin mais qui ne vise pas à renforcer immédiatement l'équipe première.

Dans une situation financière complexe, l'Olympique de Marseille souhaite se montrer malin sur le marché des transferts. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi va notamment se pencher sur le marché des joueurs libres ainsi que des éléments à recruter en post-formation. C'est justement dans ce cadre que l'OM a mis la main sur Sacha Lung . L'international U18 de l'équipe de France n'a pas signé professionnel avec Strasbourg et Marseille en a profité pour le récupérer libre.

L'officialisation de sa signature est attendue rapidement. Néanmoins, la venue de Sacha Lung à l'OM ne vise pas à renforcer immédiatement l'équipe professionnelle selon La Minute OM. A en croire le compte spécialisé sur X, ce recrutement est d'abord un moyen d'offrir un excellent défenseur à l'équipe réserve des Phocéens. Seulement si Sacha Lung s'y montre performant, alors il pourrait avoir une place dans le groupe probablement entraîné par Bruno Genesio, pressenti pour prendre la suite d'Habib Beye sur le banc.

Sacha Lung, un renfort... pour la réserve

Malgré les départs actés ou probables de Pavard, Balerdi, Aguerd ou encore Medina, Lung ne sera donc pas l'un de leur remplaçant à coup terme. Avec le futur ex de Strasbourg, l'OM veut opérer de la même façon qu'avec Robinio Vaz ou encore Darryl Bakola, qui ont d'abord goûté aux équipes de jeune puis à la réserve avant d'avoir leur chance avec les professionnels... et de rapporter un très joli billet à la revente.