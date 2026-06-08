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Une première recrue à l'OM, c'est déjà la déception

OM08 juin , 21:30
parCorentin Facy
5
L'OM a bouclé la signature du jeune défenseur français Sacha Lung en provenance de Strasbourg. Un coup malin mais qui ne vise pas à renforcer immédiatement l'équipe première.
Dans une situation financière complexe, l'Olympique de Marseille souhaite se montrer malin sur le marché des transferts. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi va notamment se pencher sur le marché des joueurs libres ainsi que des éléments à recruter en post-formation. C'est justement dans ce cadre que l'OM a mis la main sur Sacha Lung. L'international U18 de l'équipe de France n'a pas signé professionnel avec Strasbourg et Marseille en a profité pour le récupérer libre.
L'officialisation de sa signature est attendue rapidement. Néanmoins, la venue de Sacha Lung à l'OM ne vise pas à renforcer immédiatement l'équipe professionnelle selon La Minute OM. A en croire le compte spécialisé sur X, ce recrutement est d'abord un moyen d'offrir un excellent défenseur à l'équipe réserve des Phocéens. Seulement si Sacha Lung s'y montre performant, alors il pourrait avoir une place dans le groupe probablement entraîné par Bruno Genesio, pressenti pour prendre la suite d'Habib Beye sur le banc.

Sacha Lung, un renfort... pour la réserve 

Malgré les départs actés ou probables de Pavard, Balerdi, Aguerd ou encore Medina, Lung ne sera donc pas l'un de leur remplaçant à coup terme. Avec le futur ex de Strasbourg, l'OM veut opérer de la même façon qu'avec Robinio Vaz ou encore Darryl Bakola, qui ont d'abord goûté aux équipes de jeune puis à la réserve avant d'avoir leur chance avec les professionnels... et de rapporter un très joli billet à la revente.

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Allez demander à Mbappé ,olisé et cherki de défendre des la perte du ballon . Tu attendra la fin du match pour rien .

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Il ne court jamais . 80% du temps il marche . Et quand il est sollicité,il démarre à contre nature ,s'arrête ,ralentit le jeu et arrive à feinter ses propres coéquipiers. C'est un poids pour le moment .

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

joueur exceptionnel dans les derniers mètres meme s'il ne fait aucun effort défensif (surtout contre ce type d'équipe qu'il prend un peu à la légère) mais j'ai parfois l'impression quil "dérange" ces coéquipiers par son placement lorsqu'il revient dans le cœur du jeu pour avoir le ballon. je m'explique : ce soir Dembele ou Cherki ou Olise ou Doué n'ont souvent pas pu développer leur jeu car Kyky, suivi par un ou deux défenseurs, bouchait les espaces libres dans lesquels ils auraient pu s'engager, au lieu de libérer les espaces justement. le meilleur attaquant du monde certainement, mais son envie de marquer empêche parfois les autres de jouer à leur niveau (mais difficile de mettre ce mec sur le banc tant son efficacité est immense).

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Pas étonnant que tu sois admiratif de l'Equipe21. Mdr

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Les "dits" journaliste de l'Equipe21 sont des clowns qui ne racontent que des conneries pour faire de l'audimat. Actuellement... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France n'aurait aucune chance de pouvoir espérer vouloir remporter une autre Coupe du Monde. Bien sûr que toute l'équipe est importante avec d'excellents joueurs... mais ce sont les joueurs d'exceptions tel que Kylian Mbappé qui font la différence dans une Coupe du Monde. Je suis sûr que durant cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé va être l’un des meilleurs joueurs de la compétition si ce n’est le meilleur. Par contre… on remarquera que les petites gens de l’Equipe21 ferment leur gueule pour la prestation invisible du Ballon d’or. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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