OL : Michele Kang passe aux menaces

Ce mardi 18 août au soir, l'Olympique Lyonnais joue la première partition de sa dernière étape avant l'accès à la Ligue des champions. Une qualification à l'enjeu financier colossal puisqu'un échec obligerait les Gones à se séparer d'un, voire deux éléments supplémentaires.

Ce soir est un grand soir pour l' OL . Le premier d'un double acte face à Fenerbahçe, dont l'issue doit mener à une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Une issue de rêve pour un club qui a longtemps lutté pour les trois premières places en Ligue 1 la saison dernière, alors synonyme d'un accès direct à la plus prestigieuse des compétitions. Après avoir éliminé le Sparta Prague au tour précédent (1-2, 3-0), l'équipe de Paulo Fonseca s'attaque à un gros morceau. Et il n'est ici pas uniquement question de réussite sportive mais aussi et surtout de gains financiers non négligeable pour l'avenir du club.

L'OL a tout à gagner

Comme l'indique Le Progrès à quelques heures du match aller en Turquie, une qualification en Ligue des champions permettrait de renflouer drastiquement les caisses. Le cas échéant, la direction sportive de l'Olympique Lyonnais pourrait conserver un, voire deux éléments, qui seraient cédés en cas de non qualification. Alors que les Gones sont dans une situation moins précaire que par le passé, ils restent toujours dans l'obligation de faire très attention à leurs finances. Ainsi, en cas d'élimination face aux Turcs, Michele Kang a de grandes chances de demander non pas un, mais deux départs majeurs à ses dirigeants d'ici le 31 août.

Nos confrères ajoutent d'ailleurs qu'une qualification pour la Ligue des champions servirait également de vitrine aux joueurs déjà sur le départ. C'est notamment le cas de Malick Fofana, qui est dans le viseur de l'AS Roma. Les Romains ont du mal à accepter les exigences financières importantes de l'OL, mais ils savent qu'une qualification de leurs homologues en C1 leur donnerait la légitimité de demander le prix fort pour leur joueur. Pour Lyon, faire un gros résultat en Turquie donnera une tendance claire et positive sur l'avenir du club.