OL : Malick Fofana ne veut pas quitter Lyon

Les chances de voir Malick Fofana partir sont grandes à l'OL, mais le joueur se voit toujours rester à Lyon comme prévu cette saison.

L’OL va avoir besoin d’une deuxième grosse vente cet été, et le malheureux élu est tout trouvé. Pavel Sulc n’ayant pas forcément un grand succès sur le marché, l’engouement pour Malick Fofana va très certainement provoquer son départ. Lyon aimerait conserver le joueur encore quelques jours, mais il sera difficile de lutter sachant que l’AS Roma et Galatasaray sont les plus pressants, et que l’Inter Milan ne l’oublie pas non plus.

Fofana influencé pour son futur transfert ?

Dans ces conditions, les chances de le voir quitter le Rhône sont grandes, surtout que la somme de 40 millions d’euros est dans les tuyaux. Mais selon les informations de Sacha Tavolieri, qui se mouille rarement pour rien, le Diable Rouge ne souhaite pas quitter l’OL et veut faire une saison complète avec la formation de Paulo Fonseca avant de partir à l’été 2027. Sa saison complète, cela aurait du être le cas en 2025-2026 mais Fofana a été très longuement blessé. L’ailier aimerait voir son départ, prévu pour l’été 2026 à l'origine, être repoussé d’un an donc.

Mais entre la volonté de l’OL de faire une grosse vente et celle de ses agents, Roc Nation, qui le pousse à changer d’air pour toucher une belle commission, il sera difficile de lutter pour Malick Fofana. En tout cas, le Belge n’a pas la tête ailleurs, et devrait participer normalement au match contre Fenerbahçe de ce mardi soir. A moins que Paulo Fonseca ne cède à la mode de laisser au repos des joueurs en instance de départ. Mais ce barrage de Ligue des Champions est d’une telle importance que cela semble difficile à envisager. Surtout que Fofana est clairement un des hommes en forme de cet été à l’OL.