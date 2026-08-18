Liverpool récupère 120 ME, Al-Khelaïfi va avoir un coup de fil

Désireux de recruter Bradley Barcola, Liverpool travaille sur deux départs qui pourraient rapporter jusqu'à 120 millions d'euros. De quoi payer une grosse partie du transfert, alors que le PSG a revu ses exigences à la baisse.

Le feuilleton Barcola prend encore un petit peu plus d'ampleur, à mesure que la fin du mercato estival 2026 approche. Liverpool est définitivement très chaud à l'idée de recruter l'ailier du Paris Saint-Germain . Et si le prix d'Ibrahim Mbaye, autre cible du club anglais, n'est pas tellement un problème pour les Reds, celui de Bradley Barcola l'est beaucoup plus.

Pendant longtemps, le double vainqueur de la Ligue des champions demandait environ 170 millions d'euros pour le laisser partir. Mais les Parisiens ont revu leurs exigences à la baisse, ce qui permet à Liverpool d'augmenter drastiquement ses chances. Désireux de vendre pour rassembler une grosse partie du montant en amont, le club du Merseyside s'apprête à récolter près de 120 millions d'euros.

Liverpool vend avant de foncer sur Barcola

En effet, comme l'indique Caught Offside, Liverpool doit d'abord gérer deux de ses propres dossiers avant d'aller au bout de l'opération avec le PSG. Les Reds sont proches de trouver un accord avec l'Inter Milan pour le transfert de Curtis Jones. Un transfert qui est censé rapporter 35 millions d'euros au club entrainé par Andoni Iraola. Mais ce n'est pas tout, puisque Cody Gakpo, lui aussi sur le départ, est une des cibles prioritaires de Tottenham. Pour le recruter, les Spurs sont conscients qu'ils devront lâcher les quelque 80 millions d'euros espérés par Liverpool.

Le cas échéant, les Reds renfloueraient leurs caisses avec 120 millions d'euros. Un montant colossal qui permettra, manifestement, d'avancer suffisamment ses pions pour boucler le recrutement de celui qui récupérera sans nul doute une place de titulaire, Bradley Barcola. En tout cas, Liverpool s'active pour conclure un dossier qui demande du temps.