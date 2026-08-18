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Un Français de Bundesliga pour zéro euro, Rennes est chaud

Rennes18 août , 16:00
parQuentin Mallet
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Désireux de renforcer le couloir droit de sa défense pour apporter de la concurrence au poste de latéral, le Stade Rennais s'est positionné sur le dossier William Mikelbrencis. Mais les Bretons ne sont pas les seuls sur ce coup.
Le Stade Rennais sort d'une intersaison plutôt mitigée. La préparation estivale commencée au début du mois de juillet a démarré par une défaite face à Caen avant d'enchainer sur deux victoires et un nul, et de finir sur deux défaites coup sur coup face à Brentford et Sunderland. Franck Haise a vu des bonnes choses, mais pas que, lui qui estime en interne que l'effectif fait encore état de quelques lacunes. A commencer par le secteur défensif, avec un point d'orgue placé sur le recrutement d'un nouveau latéral droit. Parmi les différentes pistes, l'une d'elles mène à William Mikelbrencis.

Rennes et Le Havre se disputent Mikelbrencis

Selon les informations de Jeunes Footeux, le Stade Rennais a en effet coché le nom de William Mikelbrencis. Ce latéral droit français de 22 ans jouait pour le fanion de Hambourg en Allemagne depuis 2022 avant la fin de son contrat en juin dernier. Formé à Metz, il cumule 9 matchs en Ligue 1 et 26 de Bundesliga. Une piste à moindre coût, puisqu'il est toujours libre de toute obligation contractuelle, tandis que Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 3 millions d'euros. Pour les Rouge et Noir, il représente l'option idéale pour apporter de la concurrence à Przemyslaw Frankowski.
Toutefois, Rennes va devoir jouer des coudes puisque William Mikelbrencis attise d'autres convoitises venues d'ailleurs. En France, Le Havre fait partie des intéressés, comme le révèle Foot Normand, tandis que le Valence FC en Espagne cherche à le convaincre de signer un contrat de 3 ans. Son profil de joueur rapide, dynamique et polyvalent - il peut aussi évoluer plus haut en tant que piston droit - est en tout cas un atout indéniable qui lui permet d'attirer de nombreux regards.
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