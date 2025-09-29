ICONSPORT_272201_0125

Un problème Merah à l'OL ?

OL29 sept. , 13:00
parGuillaume Conte
2
L'OL enchaine les victoires et les prestations solides, mais Paulo Fonseca n'a pas trouvé le bon système sur le plan offensif. Pour le moment comme à Lille, le jeune Khalis Merah en fait les frais. 
L’Olympique Lyonnais réalise un début de saison que personne n’avait vu venir. Au bord de la relégation en Ligue 2, le club rhodanien avait été obligé de vendre plusieurs de ses joueurs majeurs comme Rayan Cherki et Georges Mikautadze. D’autres éléments prépondérants n’avaient pas pu être conservés comme Alexandre Lacazette et Thiago Almada. Malgré cela, l’OL est tranquillement co-leader de Ligue 1 après six journées, fort d’une défense solide et d’un jeu collectif précis, à défaut d’avoir une attaque de feu. 
Ce début de saison a permis de mettre de nouveau en avant le centre de formation lyonnais, avec notamment l’éclosion de Khalis Merah. En dépit de sa fragilité physique pour le plus haut niveau, le milieu de terrain compense avec la qualité technique et une grosse activité. Au point d’être régulièrement titulaire aux yeux de Paulo Fonseca. C’était encore le cas à Lille ce dimanche, mais cela pourrait ne pas durer. 

Lire aussi

L'OL a signé le coup le plus énorme du mercatoL'OL a signé le coup le plus énorme du mercato
L'OL a un énorme défaut, il fait gagner LyonL'OL a un énorme défaut, il fait gagner Lyon
En effet, Le Progrès comme L’Equipe lui donnent la moins bonne note des joueurs lyonnais sur cette rencontre dans le Nord. Un 5/10 loin d’être catastrophique, mais qui démontre que Merah a encore du mal à peser sur le jeu de son équipe, alors que Tyler Morton prend aussi beaucoup de lumière dans l’entrejeu. 
Surtout, dans cette composition d’équipe sans avant-centre, avec donc beaucoup de monde au coeur du jeu, Merah semble parfois un peu perdu malgré son énorme activité. Ainsi, il avait établi un record à l’heure de jeu contre Lille, approchant les 8 km parcourus. Une grosse débauche d’énergie pour celui qui se sacrifie au poste de faux numéro 9 quand Paulo Fonseca ne met pas un vrai attaquant. Le jeune lyonnais s’y plie sans broncher, mais aimerait certainement se retrouver plus souvent face au jeu, ne serait-ce que pour pouvoir faire valoir ses qualités de passe et de dribble. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272237_0154
OM

L’OM victime d’un « braquage absolu » à 7 ME

edf michael oliver designe contre le portugal la france a peur iconsport 233316 0264 377986
PSG

Un arbitre pro-Real contre le PSG, Barcelone est inquiet

ICONSPORT_272230_0151
Rennes

Rennes : Beye prend une décision radicale et s’explique

ICONSPORT_265806_0089
FC Nantes

Nantes : Terrible blessure pour Johann Lepenant ?

Fil Info

15:00
L’OM victime d’un « braquage absolu » à 7 ME
14:30
Un arbitre pro-Real contre le PSG, Barcelone est inquiet
14:00
Rennes : Beye prend une décision radicale et s’explique
13:40
Nantes : Terrible blessure pour Johann Lepenant ?
13:20
Le Barça aidé par l'arbitre, ça fait scandale en Espagne
12:40
Eirik Horneland fait hurler l'ASSE
12:20
OM : Nantes en larmes, Longoria prend sa revanche
12:00
Luis Enrique l'adore, le PSG peut l'avoir pour 10 ME
11:30
L'OL a fait le coup du siècle, Liverpool est abasourdi

Derniers commentaires

Un problème Merah à l'OL ?

C'est un excellent joueur mais qui reste très jeune et ne devrait pas avoir autant de temps de jeu si on etait pas dans ce contexte. Il tourne devant avec Tolisso, et Karadoc donc pas evident pour un n°10. Mais il cours énormément. dans les trois meilleurs avaleurs de Km à chacun de nos matchs de championnat. Ça lui donne de l'expérience et c'est tant mieux. Bluffé par sa maturité et également celle de De Carvalho

OM : Nantes en larmes, Longoria prend sa revanche

C'est un peu dommage, il aurait pu discuter .... en débutant a 50M !

Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien

Un petit retour à l'OL en Janvier serait parfait.

Rennes : Beye prend une décision radicale et s’explique

Rongier a manqué à son équipe c'est une évidence .

L'OL a un énorme défaut, il fait gagner Lyon

On compense par un très bon collectif. Je nous trouve très serein dans les ressortie de balle et l'utilisation du ballon. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu l'OL jouer aussi bien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading