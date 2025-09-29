Un problème Merah à l'OL ?

L'OL enchaine les victoires et les prestations solides, mais Paulo Fonseca n'a pas trouvé le bon système sur le plan offensif. Pour le moment comme à Lille, le jeune Khalis Merah en fait les frais.

L’Olympique Lyonnais réalise un début de saison que personne n’avait vu venir. Au bord de la relégation en Ligue 2, le club rhodanien avait été obligé de vendre plusieurs de ses joueurs majeurs comme Rayan Cherki et Georges Mikautadze. D’autres éléments prépondérants n’avaient pas pu être conservés comme Alexandre Lacazette et Thiago Almada. Malgré cela, l’OL est tranquillement co-leader de Ligue 1 après six journées, fort d’une défense solide et d’un jeu collectif précis, à défaut d’avoir une attaque de feu.

Ce début de saison a permis de mettre de nouveau en avant le centre de formation lyonnais, avec notamment l’éclosion de Khalis Merah. En dépit de sa fragilité physique pour le plus haut niveau, le milieu de terrain compense avec la qualité technique et une grosse activité. Au point d’être régulièrement titulaire aux yeux de Paulo Fonseca. C’était encore le cas à Lille ce dimanche, mais cela pourrait ne pas durer.

En effet, Le Progrès comme L’Equipe lui donnent la moins bonne note des joueurs lyonnais sur cette rencontre dans le Nord. Un 5/10 loin d’être catastrophique, mais qui démontre que Merah a encore du mal à peser sur le jeu de son équipe, alors que Tyler Morton prend aussi beaucoup de lumière dans l’entrejeu.

Surtout, dans cette composition d’équipe sans avant-centre, avec donc beaucoup de monde au coeur du jeu, Merah semble parfois un peu perdu malgré son énorme activité. Ainsi, il avait établi un record à l’heure de jeu contre Lille, approchant les 8 km parcourus. Une grosse débauche d’énergie pour celui qui se sacrifie au poste de faux numéro 9 quand Paulo Fonseca ne met pas un vrai attaquant. Le jeune lyonnais s’y plie sans broncher, mais aimerait certainement se retrouver plus souvent face au jeu, ne serait-ce que pour pouvoir faire valoir ses qualités de passe et de dribble.