L'OL a signé le coup le plus énorme du mercato

29 sept.
par Claude Dautel
Co-leader de la Ligue 1 à égalité de points avec le PSG, l'Olympique Lyonnais peut remercier son gardien de but, auteur d'une performance XXL face à Lille. Désormais numéro 1 incontestable, Dominik Greif se révèle aux yeux de toute la Ligue 1.
Paulo Fonseca lui ayant préféré Rémy Descamps en début de saison, le gardien de but international slovaque arrivé à Lyon cet été en échange de 5 millions d'euros a rongé son frein sur le banc. Mais, à la faveur d'une malencontreuse blessure du portier lyonnais, celui qui a pour mission de faire oublier Lucas Perri s'est jeté dans le grand bain. Et c'est peu dire que les débuts de Dominik Greif en Ligue 1 et en Europa League sont une réussite totale. Dimanche, lors du match à Lille, le gardien de 28 ans a écoeuré les attaquants du LOSC, et notamment un certain Olivier Giroud. Il ne fait désormais aucun doute que la cellule recrutement a frappé un énorme coup en dénichant le portier slovaque à Marjoque.

Dans les colonnes de L'Equipe, Hugo Guillemet salue la prestation de Dominik Greif comme il se doit. « Le meilleur Lyonnais de la rencontre a été Dominik Greif, le gardien de but a été titanesque, et cela n’a échappé à personne », fait remarquer le journaliste qui suit l'Olympique Lyonnais au quotidien. Il est vrai que sans trois parades inouïes face aux attaquants du LOSC, l'OL ne serait pas reparti avec trois points précieux en Ligue 1. Alors même si l'heure n'est pas encore à s'enflammer du côté de la capitale des Gaules, les performances du gardien de but international slovaque suscitent un vrai enthousiasme, au point même que plus personne ne parle de Rémy Descamps, et encore moins de Lucas Perri.

L'OL a son Neuer

Du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais, on constate avec délectation que le club de Michele Kang a fait une formidable pioche lors du mercato. Et certains sont tellement sidérés par le niveau de Dominik Greif depuis qu'il est le numéro 1 dans les buts lyonnais qu'ils n'hésitent pas à le comparer avec des monstres de la discipline. « On a recruté Neuer prime », se félicite ainsi @Play_Pierre, qui n'est pas le seul fan de l'OL de faire la comparaison entre le portier allemand et celui de Lyon. Sans aller jusque-là, il est évident que pour un prix très raisonnable, le club rhodanien s'est offert une sacrée pointure.
L'OL a signé le coup le plus énorme du mercato

Je n'etais pas fan de perri que je ne trouvais pas rassurant du tout .. dans bcp de domaine. Il etait vraiment tres tres bon sur sa ligne et les degagements a la main. Sur les centres les corners dans les sorties et balle au pied c'etait souvent limite Je trouve grief tres serein

L'OL a signé le coup le plus énorme du mercato

et toi tjs le mot pour critiquer l'ol .... on a vraiment l'impression que t'es une groupie du club jamais vu ca

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

3 tirs de lyon en 2 eme deja dc pourquoi inventer alors qu'on a les chiffres ?

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

liverpool l'a fait et arsenal aussi la saison derniere deja et le contexte n'est pas le meme

A Lyon, on ne comprend pas l'arbitrage

Il y a un mois, ce sujet aurait déjà eu une soixantaine de messages au bas mot. Foot01 a réussi à se tirer une balle dans le pied.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

