L'OL a un énorme défaut, il fait gagner Lyon

OL29 sept. , 10:00
parAlexis Rose
Sans véritable avant-centre, l’Olympique Lyonnais arrive pourtant à avoir de très bons résultats en ce début de saison. Mais à un moment donné, le manque de numéro 9 pourrait coûter cher aux Gones, surtout que les joueurs de Paulo Fonseca commencent déjà à ressentir ce manque.
Jouer sans vrai buteur, peu d’équipes européennes le font ou l’ont fait, à part le grand Barça de Pep Guardiola. Sauf qu’aucune formation ne pourra imiter le Barcelone de l’époque, qui disposait de joueurs de très grand talent tels que Messi, Xavi ou Iniesta. Et pourtant, dans le pays des Gaules, l’OL fait de la résistance en évoluant très souvent sans vrai avant-centre.
Ce dimanche encore, lors de la précieuse victoire à Lille (1-0), Lyon a évolué sans 9, avec Corentin Tolisso comme fausse pointe. Il faut dire que pendant le marché estival, les Gones ont perdu Alexandre Lacazette, parti en Arabie Saoudite, mais aussi et surtout Georges Mikautadze, transféré du côté de Villarreal dans les dernières heures du mercato pour finir de renflouer les caisses.

Etre efficace sans un avant-centre, Tagliafico est bluffé

Sauf que désormais, l’équipe de Paulo Fonseca évolue sans 9, sachant que la recrue Martin Satriano est juste pour le haut niveau européen, et que les jeunes Enzo Molebe Alejandro Gomes sont encore trop tendres. De quoi devenir un problème à la longue pour l’OL ? Nicolas Tagliafico estime en tout cas qu’évoluer sans avant-centre n’est pas naturel pour les footballeurs de haut niveau.

« Garder cette efficacité, même sans numéro 9 »
- Nicolas Tagliafico
« On n’a pas joué comme on le voulait, il reste encore beaucoup de travail, mais l’important, c’est qu’on a gagné. Oui, on est très efficaces, ce n’est pas facile à expliquer. Je pense que l’équipe fait preuve de beaucoup de discipline. Quand on a une opportunité, on la concrétise. On a eu un peu de chance face à Lille, mais il faut continuer à travailler et garder cette efficacité, même sans numéro 9. Je suis très heureux, il y a une excellente ambiance dans le vestiaire. On est bien en championnat et en Europa League. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir dans les deux prochains mois », a lancé le défenseur argentin au micro d’OL TV. Malgré un système sans avant-centre, l’OL réalise quand même un début de saison de très grande qualité en étant co-leader du championnat avec le PSG grâce à cinq victoires en six journées, et en ayant parfaitement commencé son aventure en Europa League.
N. Alejandro Tagliafico

N. Alejandro Tagliafico

ArgentinaArgentine Âge 33 Défenseur

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
