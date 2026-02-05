Un nouveau buteur à l'OL, Paulo Fonseca jubile

L’OL a indéniablement réussi son mercato en recrutant Endrick, Noah Nartey mais aussi Roman Yaremchuk. Le buteur ukrainien de 30 ans va offrir une solution de plus à Paulo Fonseca en attaque.

Très limité dans ses choix au début de la saison, Paulo Fonseca peut enfin respirer. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais aborde la seconde partie de la saison avec davantage de solutions dans tous les secteurs de jeu. Il faut dire que l’OL a particulièrement réussi son mercato hivernal en s’attachant les services de trois joueurs principaux : Endrick, prêté par le Real Madrid, Noah Nartey, acheté à Brondby et enfin Roman Yaremchuk, lequel est arrivé en prêt de l’Olympiakos

Le buteur ukrainien de 30 ans n’était pas en réussite en Grèce et pourtant, Paulo Fonseca a fait le forcing en interne pour le recruter, préférant cette piste à celle menant à Thijs Dallinga par exemple. Le profil de grand attaquant physique de l’international ukrainien plaît beaucoup à l’ex-entraîneur de l’AC Milan. En conférence de presse en marge de la victoire contre Laval, Paulo Fonseca s’est d’ailleurs enthousiasmé de l’arrivée de Roman Yaremchuk, un attaquant qui va lui offrir de nouvelles possibilités sur le plan tactique pour les quatre mois à venir.

« Roman est un vrai attaquant, très bon dans la surface. Nous n’avons pas de joueur avec ces caractéristiques » a d’abord expliqué Paulo Fonseca avant de poursuivre. « Pavel (Sulc) n’est pas vraiment ce type d’attaquant. Yaremchuk offrira des solutions contre des équipes qui défendent bas. Avec lui, nous aurons d’autres solutions tactiques. On a plus de possibilités avec Pavel, Roman et Endrick. Cela crée de la concurrence, et c’est positif pour l’équipe » s’est enthousiasmé Paulo Fonseca, ravi de pouvoir enfin compter sur de la concurrence dans son secteur offensif.

D’autant qu’en dehors de Yaremchuk, Endrick et Sulc, le coach de l’OL peut également compter sur Himbert, Karabec et Moreira tandis que Nuamah et Fofana devraient revenir de blessure dans les semaines à venir. De quoi enfin jongler sur plusieurs compétitions sans pour autant tirer sur la corde avec certains joueurs puisque désormais, et c’est une nouveauté cette saison, l’OL a un banc.