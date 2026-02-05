ICONSPORT_294000_0096

Un nouveau buteur à l'OL, Paulo Fonseca jubile

OL05 févr. , 14:30
parCorentin Facy
1
L’OL a indéniablement réussi son mercato en recrutant Endrick, Noah Nartey mais aussi Roman Yaremchuk. Le buteur ukrainien de 30 ans va offrir une solution de plus à Paulo Fonseca en attaque.
Très limité dans ses choix au début de la saison, Paulo Fonseca peut enfin respirer. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais aborde la seconde partie de la saison avec davantage de solutions dans tous les secteurs de jeu. Il faut dire que l’OL a particulièrement réussi son mercato hivernal en s’attachant les services de trois joueurs principaux : Endrick, prêté par le Real Madrid, Noah Nartey, acheté à Brondby et enfin Roman Yaremchuk, lequel est arrivé en prêt de l’Olympiakos.
Le buteur ukrainien de 30 ans n’était pas en réussite en Grèce et pourtant, Paulo Fonseca a fait le forcing en interne pour le recruter, préférant cette piste à celle menant à Thijs Dallinga par exemple. Le profil de grand attaquant physique de l’international ukrainien plaît beaucoup à l’ex-entraîneur de l’AC Milan. En conférence de presse en marge de la victoire contre Laval, Paulo Fonseca s’est d’ailleurs enthousiasmé de l’arrivée de Roman Yaremchuk, un attaquant qui va lui offrir de nouvelles possibilités sur le plan tactique pour les quatre mois à venir.
« Roman est un vrai attaquant, très bon dans la surface. Nous n’avons pas de joueur avec ces caractéristiques » a d’abord expliqué Paulo Fonseca avant de poursuivre. « Pavel (Sulc) n’est pas vraiment ce type d’attaquant. Yaremchuk offrira des solutions contre des équipes qui défendent bas. Avec lui, nous aurons d’autres solutions tactiques. On a plus de possibilités avec Pavel, Roman et Endrick. Cela crée de la concurrence, et c’est positif pour l’équipe » s’est enthousiasmé Paulo Fonseca, ravi de pouvoir enfin compter sur de la concurrence dans son secteur offensif.
D’autant qu’en dehors de Yaremchuk, Endrick et Sulc, le coach de l’OL peut également compter sur Himbert, Karabec et Moreira tandis que Nuamah et Fofana devraient revenir de blessure dans les semaines à venir. De quoi enfin jongler sur plusieurs compétitions sans pour autant tirer sur la corde avec certains joueurs puisque désormais, et c’est une nouveauté cette saison, l’OL a un banc.

Derniers commentaires

OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

Ah oue non vous avez raison je me trompe vous avez un ballon d’or tout les clubs se l’arrache c’est pour ça qu’il a signé à l’om

OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

100 fois ?? Ah oue toi t’es pas un faux marseillais les rois de l’abus… l’avenir nous le dira mais vous avez raison Boisvert cest niveau ballon d’or mdr

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Putaiin, ils ont sorti la momie Borloo de sa cave à vin pour l'occasion... Va encore filer des milliards pour la politique de la ville...

15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

Ecoute, prends une tisane de camomille, je crois que ton cerveau fume trop, il te faut du repos.

15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

Le début de saison de Gouiri est trompeur car effectivement il ne marquait pas mais par contre il participait bcp au jeu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

