OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel

L'OL a officialisé la signature de Roman Yaremchuk, qui arrive à Lyon sous forme de prêt payant à 1,5ME, plus une option d'achat à 5 millions d'euros.

« Je suis vraiment très heureux d’être ici et de retrouver Clinton Mata, avec qui j’ai joué à Bruges. Je connais également bien Paulo Fonseca. L’ambiance du Groupama Stadium, dimanche soir, m’a immédiatement marqué et j’ai déjà hâte de jouer devant tous les supporters », a confié l'attaquant international ukrainien prêté par l'Olympiakos. A noter que Roman Yaremchuk est le premier joueur ukrainien à porter le maillot de l'Olympique Lyonnais.