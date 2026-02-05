L'OM refuse de lâcher ce joueur boycotté

Recrue très attendue de l'été dernier, CJ Egan-Riley a progressivement perdu sa place à l'OM. Le club provençal n'a pas voulu s'en séparer cet hiver.

Dans les nombreuses recrues de l’Olympique de Marseille de l’été dernier, un joueur est en train d’être abandonné au bord de la route. Arrivé gratuitement de Burnley alors qu’il possédait une valeur marchande de 15 millions d’euros, CJ Egan-Riley avait le vent en poupe et sortait d’un Euro U21 remporté par les jeunes anglais. Titularisé d’entrée de jeu par Roberto De Zerbi, il a ensuite vu son statut tomber en flèche.

Egan-Riley a disparu de la circulation

Deux raisons à cela : le recrutement de plusieurs défenseurs centraux, et son carton rouge contre l’Olympique Lyonnais qui a coûté cher à son équipe. De toute évidence, l’entraîneur italien lui en a beaucoup voulu, puisqu’il est resté sur le banc de touche pendant tout le mois d’octobre. Utilisé ensuite avec parcimonie, Egan-Riley a bien compris qu’il allait être difficile d’avoir du temps de jeu. Depuis le début de l’année, il a été titulaire simplement contre Nantes, et cela ne l’a pas aidé à prendre de la confiance. Ainsi, depuis le match de Coupe de France face à Bayeux le 13 janvier, il n’a pas joué une minute.

Une situation qui a provoqué un intérêt à la fin du marché des transferts. Bild dévoile que le Werder Brême a tenté de faire signer l’Anglais. Mais le club de Bundesliga n’avait qu’un prêt à envisager pour le défenseur central, alors que l’OM aurait étudié une offre de prêt avec option d’achat, ou un transfert. Cela n’a pas été le cas et l’Anglais va donc rester à Marseille jusqu’à la fin de la saison.

La question risque toutefois de se poser étant donnée sa faible utilisation, très dérangeante pour un joueur de son âge. Une situation qui n’est pas forcément comprise chez les suiveurs de l’OM, où on se demande si ça vaut le coup d’insister avec un Benjamin Pavard décevant et qui va repartir à l’Inter Milan en fin de saison, plutôt que de donner sa chance de manière durable à un grand espoir du football anglais.