OL : Paulo Fonseca fait un terrible aveu

OL05 févr. , 8:40
parGuillaume Conte
5
En difficulté contre Laval, l'Olympique Lyonnais continue d'enchainer les victoires. Mais Paulo Fonseca voit son équipe au bout du rouleau.
La série victorieuse de l’Olympique Lyonnais est toujours en cours, et se porte désormais à 11 succès d’affilée. Et pourtant, sur le terrain, les Lyonnais ne survolent pas les débats. Contre Lille, cela avait déjà été très difficile dans le jeu et au niveau des occasions concédées. Ce mercredi face à Laval, les Tangos auraient bien pu revenir dans le match mais Rémy Descamps a sorti de grosses parades. Paulo Fonseca en a même fait l’homme du match après la rencontre.

Descamps homme du match, Paulo Fonseca s'inquiète

« La qualité offensive de Laval a d’ailleurs été une surprise. Ils nous ont posé des problèmes, mais l’essentiel est là : nous avons gagné. Rémy Descamps a réalisé un match parfait. Il a été très solide et décisif dans les moments importants, c’était peut-être notre meilleur joueur », a reconnu l’entraîneur portugais de l’OL, conscient depuis plusieurs matchs que son équipe a beaucoup plus de mal à maitriser les rencontres.
Un constat logique pour une équipe qui a enchaîné les rencontres pendant longtemps avec un 11 de départ quasiment immuable. Et désormais, certains joueurs en payent clairement le prix, avec des blessures et des méformes. Avant le déplacement à Nantes du week-end prochain, Paulo Fonseca ne cachait pas sa grande inquiétude.
« Maintenant, nous voulons gagner à Nantes, mais je suis très préoccupé par la récupération des joueurs. Nous n’avons pas beaucoup de solutions, plusieurs joueurs importants sont blessés. L’aspect physique est un vrai sujet. Il faudra bien récupérer et voir quels joueurs seront les plus prêts pour ce week-end. Nous avions prévu d’effectuer certains changements afin de préserver des joueurs en vue du déplacement à Nantes, mais au vu du scénario du match, cela n’a pas été possible », a expliqué l’ancien coach de l’AS Roma, qui n’a pas pu faire tourner son effectif comme il le souhaitait.
Aller chercher la 12e victoire de rang sera en tout cas un projet ambitieux pour samedi prochain, surtout pour l’entraineur de l’OL qui sent bien que son équipe est à bout de souffle à force de répondre présent dans toutes les compétitions.

Derniers commentaires

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Fofana va devoir fiare des bouts match pendnat au moins 1 mois avant d'être opérationel. Karabec n'a pas sa place, moreira peut jouer piston. Sulc peut jouer devant ou en 10. Bref, je ne vois pas le problème en plsu vu le calendrier, on aura besoin de tout le monde.

Le PSG connaît la date du départ de Luis Enrique

Il a tout gagner avec le Barca donc non rien d'inédit pour lui

L’OM se déchire autour du cas Igor Paixao

Pour moi il vaut pas ses 35 boules ça c'est certain

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Pourquoi pas morton en MDC et tolisso en MC, sulc en MO, sur les ailes tu peux très bien mettre moreira endrick et tester fofana en faux 9 si tu tiens à le mettre à tt prix sur le terrain, ça pourrait être une très bonne surprise d'avoir un BU qui va très vite ds le dos des défenseurs et bon dribbleur devant la surface s'il faut garder le ballon et faire remonter le bloc ?!🤔

L'OL tremble pour ce taulier en pleine crise

Ah ouais quand même leur attaquant a eu 9/10 parce qu’il a remporté 2 duels

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

