OL : Paulo Fonseca fait un terrible aveu

En difficulté contre Laval, l'Olympique Lyonnais continue d'enchainer les victoires. Mais Paulo Fonseca voit son équipe au bout du rouleau.

La série victorieuse de l’Olympique Lyonnais est toujours en cours, et se porte désormais à 11 succès d’affilée. Et pourtant, sur le terrain, les Lyonnais ne survolent pas les débats. Contre Lille, cela avait déjà été très difficile dans le jeu et au niveau des occasions concédées. Ce mercredi face à Laval, les Tangos auraient bien pu revenir dans le match mais Rémy Descamps a sorti de grosses parades. Paulo Fonseca en a même fait l’homme du match après la rencontre.

Descamps homme du match, Paulo Fonseca s'inquiète

« La qualité offensive de Laval a d’ailleurs été une surprise. Ils nous ont posé des problèmes, mais l’essentiel est là : nous avons gagné. Rémy Descamps a réalisé un match parfait. Il a été très solide et décisif dans les moments importants, c’était peut-être notre meilleur joueur », a reconnu l’entraîneur portugais de l’OL, conscient depuis plusieurs matchs que son équipe a beaucoup plus de mal à maitriser les rencontres.

Un constat logique pour une équipe qui a enchaîné les rencontres pendant longtemps avec un 11 de départ quasiment immuable. Et désormais, certains joueurs en payent clairement le prix, avec des blessures et des méformes. Avant le déplacement à Nantes du week-end prochain, Paulo Fonseca ne cachait pas sa grande inquiétude.

« Maintenant, nous voulons gagner à Nantes, mais je suis très préoccupé par la récupération des joueurs. Nous n’avons pas beaucoup de solutions, plusieurs joueurs importants sont blessés. L’aspect physique est un vrai sujet. Il faudra bien récupérer et voir quels joueurs seront les plus prêts pour ce week-end. Nous avions prévu d’effectuer certains changements afin de préserver des joueurs en vue du déplacement à Nantes, mais au vu du scénario du match, cela n’a pas été possible », a expliqué l’ancien coach de l’AS Roma, qui n’a pas pu faire tourner son effectif comme il le souhaitait.

Aller chercher la 12e victoire de rang sera en tout cas un projet ambitieux pour samedi prochain, surtout pour l’entraineur de l’OL qui sent bien que son équipe est à bout de souffle à force de répondre présent dans toutes les compétitions.