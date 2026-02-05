Un buteur français à Manchester United, c'est brûlant

Jean-Philippe Mateta a vécu un mercato hivernal très agité. Tout proche de s’engager en faveur de l’AC Milan, le buteur français de Crystal Palace a finalement été recalé à la visite médicale par le club lombard.

Mateta dévasté après son transfert annulé à Milan

Une tuile colossale pour l’ancien attaquant de Châteauroux et de l’Olympique Lyonnais, « dévasté » par ce brutal revirement de situation selon la presse italienne. Jean-Philippe Mateta va néanmoins avoir de quoi se consoler dans les semaines qui viennent si l’on se fie aux informations du Mirror. Et pour cause, le tabloïd britannique nous apprend qu’un nouveau cador européen est aux trousses de Jean-Philippe Mateta dans l’optique de la prochaine période des transferts cet été.

Il s’agit de Manchester United, actuel 4e de Premier League et qui verrait d’un très bon oeil la possibilité de profiter de ce transfert annulé de Mateta au Milan AC pour bondir sur l’international français. Les Red Devils seraient enclins à payer les 35 millions d’euros offerts cet hiver par le club de Série A afin de finaliser au plus vite la venue du buteur des Eagles, auteur de 38 buts en Premier League ces deux dernières années. Le seul hic du dossier est évidemment le genou de Jean-Philippe Mateta, avec une réelle incertitude après le problème décelé par le club milanais à la visite médicale.

Manchester United fonce sur Mateta

Manchester United pourrait néanmoins prendre le risque de finaliser ce transfert et cela même si Mateta doit se faire opérer. Les Red Devils y voient un moyen de boucler l’opération sans se faire griller par la concurrence et ainsi s’assurer la signature de Mateta, même si le buteur de 28 ans n’est pas immédiatement opérationnel. Une belle preuve de confiance qui touchera l’attaquant tricolore. Reste maintenant à voir si ce transfert aboutira bel et bien l’été prochain ou si Jean-Philippe Mateta attisera d’autres convoitises malgré l’incertitude autour de son genou.