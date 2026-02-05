ICONSPORT_279316_0015

Un buteur français à Manchester United, c'est brûlant

Premier League05 févr. , 13:00
parCorentin Facy
0
Jean-Philippe Mateta a vécu un mercato hivernal très agité. Tout proche de s’engager en faveur de l’AC Milan, le buteur français de Crystal Palace a finalement été recalé à la visite médicale par le club lombard.
En fin de contrat avec Crystal Palace dans un an et demi, Jean-Philippe Mateta a été l’un des acteurs majeurs de ce mois de janvier. Au terme de longues négociations entre toutes les parties, l’attaquant français de 28 ans devait s’engager à l’AC Milan pour 35 millions d’euros. Un énorme bond en avant dans la carrière du natif de Sevran… qui a finalement vu son rêve s’écrouler dans les ultimes heures du mercato. Le club lombard a renoncé à sa signature en raison d’un problème détecté au genou lors de la visite médicale.

Mateta dévasté après son transfert annulé à Milan

Une tuile colossale pour l’ancien attaquant de Châteauroux et de l’Olympique Lyonnais, « dévasté » par ce brutal revirement de situation selon la presse italienne. Jean-Philippe Mateta va néanmoins avoir de quoi se consoler dans les semaines qui viennent si l’on se fie aux informations du Mirror. Et pour cause, le tabloïd britannique nous apprend qu’un nouveau cador européen est aux trousses de Jean-Philippe Mateta dans l’optique de la prochaine période des transferts cet été.
Il s’agit de Manchester United, actuel 4e de Premier League et qui verrait d’un très bon oeil la possibilité de profiter de ce transfert annulé de Mateta au Milan AC pour bondir sur l’international français. Les Red Devils seraient enclins à payer les 35 millions d’euros offerts cet hiver par le club de Série A afin de finaliser au plus vite la venue du buteur des Eagles, auteur de 38 buts en Premier League ces deux dernières années. Le seul hic du dossier est évidemment le genou de Jean-Philippe Mateta, avec une réelle incertitude après le problème décelé par le club milanais à la visite médicale.

Manchester United fonce sur Mateta

Manchester United pourrait néanmoins prendre le risque de finaliser ce transfert et cela même si Mateta doit se faire opérer. Les Red Devils y voient un moyen de boucler l’opération sans se faire griller par la concurrence et ainsi s’assurer la signature de Mateta, même si le buteur de 28 ans n’est pas immédiatement opérationnel. Une belle preuve de confiance qui touchera l’attaquant tricolore. Reste maintenant à voir si ce transfert aboutira bel et bien l’été prochain ou si Jean-Philippe Mateta attisera d’autres convoitises malgré l’incertitude autour de son genou.
0
Articles Recommandés
descente ou pas l asse va virer du monde perrin 23 392833
ASSE

L’ASSE dépense une fortune pour une recrue à l’écart

ICONSPORT_266862_0016
OM

OM : Tochukwu Nnadi a un très gros défaut

ICONSPORT_260916_0015
OL

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

ICONSPORT_282705_0072
Liga

Test antidopage, Vinicius a peur de se faire attraper

Fil Info

05 févr. , 17:30
L’ASSE dépense une fortune pour une recrue à l’écart
05 févr. , 17:00
OM : Tochukwu Nnadi a un très gros défaut
05 févr. , 16:30
Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon
05 févr. , 16:00
Test antidopage, Vinicius a peur de se faire attraper
05 févr. , 15:30
15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM
05 févr. , 15:00
EdF : Riolo supplie Deschamps de tenter ce pari fou
05 févr. , 14:30
Un nouveau buteur à l'OL, Paulo Fonseca jubile
05 févr. , 14:00
Il joue le maintien en L1, le Real et Chelsea se battent pour lui
05 févr. , 13:40
OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

Derniers commentaires

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Putaiin, ils ont sorti la momie Borloo de sa cave à vin pour l'occasion... Va encore filer des milliards pour la politique de la ville...

15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

Ecoute, prends une tisane de camomille, je crois que ton cerveau fume trop, il te faut du repos.

15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

Le début de saison de Gouiri est trompeur car effectivement il ne marquait pas mais par contre il participait bcp au jeu.

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Selon les matchs et schémas tactiques, on aura besoin de tout le monde.

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

C’est un très bon casse tête, puis on est sur trois tableaux donc tout le monde aura du temps de jeu. Je ne pensais pas qu’on aurait un effectif aussi complet et de qualité cette saison, bravo à la Team OL !!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading