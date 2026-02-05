Il joue le maintien en L1, le Real et Chelsea se battent pour lui

Ah oue non vous avez raison je me trompe vous avez un ballon d’or tout les clubs se l’arrache c’est pour ça qu’il a signé à l’om
100 fois ?? Ah oue toi t’es pas un faux marseillais les rois de l’abus… l’avenir nous le dira mais vous avez raison Boisvert cest niveau ballon d’or mdr
Putaiin, ils ont sorti la momie Borloo de sa cave à vin pour l'occasion... Va encore filer des milliards pour la politique de la ville...
Ecoute, prends une tisane de camomille, je crois que ton cerveau fume trop, il te faut du repos.
Le début de saison de Gouiri est trompeur car effectivement il ne marquait pas mais par contre il participait bcp au jeu.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
🔵 Chelsea’s targeting Tylel Tati is understandable. One of Europe’s most exciting young centre-backs, left-footed, calm in possession and physically strong. Already trusted in Ligue 1 at just 17. Huge long-term potential, but not Premier League ready yet. One To Watch! #CFC