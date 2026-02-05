ICONSPORT_283297_0198

Il joue le maintien en L1, le Real et Chelsea se battent pour lui

FC Nantes05 févr. , 14:00
parGuillaume Conte
Le FC Nantes a résisté pour conserver Tylel Tati dans le but d'aller chercher le maintien en Ligue 1. Mais l'été prochain, le Real et Chelsea vont mettre le paquet.
Les gros clubs européens regardent la Ligue 1. Il n’y a aucun doute possible après la bataille entre le Bayern Munich, Chelsea et Liverpool pour s’offrir Jérémy Jacquet, qui va finalement aller chez les Reds pour 72 millions d’euros. Un autre défenseur central qui explose dans notre championnat suscite un gros intérêt ces dernières semaines, et cela va se concrétiser l’été prochain par un transfert qui devient inévitable.

Tati va quitter Nantes l'été prochain

Il s’agit de Tylel Tati, tour centrale du FC Nantes, qui compte déjà une vingtaine de matchs en pros à seulement 18 ans. Le natif de Champigny sur Marne (94), est un titulaire indiscutable peu importe les entraineurs qui se succèdent sur le banc de la Beaujoire. Ses progrès lui ont permis de taper dans l’oeil pour un transfert malgré la situation compliquée du FC Nantes, qui lutte pour le maintien en Ligue 1.
Selon les informations de la presse anglaise, deux clubs se battent pour le faire venir l’été prochain : le Real Madrid et Chelsea. Sa valeur marchande est annoncée autour de 15 millions d’euros, mais comme pour Jérémy Jacquet, cela devrait plutôt se décider à un montant double, soit 30 millions d’euros au minimum. Après avoir manqué sa chance pour Jacquet, le club londonien s’est renseigné trop tardivement sur Tylel Tati, mais a promis de revenir aux affaires cet été, annonce The Hard Tackle.
Le problème, c’est que Florentino Pérez veut s’offrir des défenseurs de premier plan au sein d’un Real Madrid qui galère à ce niveau. S’il compte faire signer des joueurs majeurs dans un mercato 2026 qui s’annonce explosif, le président madrilène entend aussi faire venir des éléments très prometteurs pour s’assurer l’avenir, comme il l’avait fait à une époque avec Raphaël Varane. Pour les Canaris, cela permet d’envisager une très grosse vente pour un joueur arrivé en 2023 en provenance de Clairefontaine, et qui n’a donc rien coûté.
T. Tati

T. Tati

FranceFrance Âge 18 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts0
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
0
