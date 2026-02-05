ICONSPORT_289630_0102

OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

OM05 févr. , 13:40
parGuillaume Conte
50
Mason Greenwood est en feu, et risque de devenir trop grand pour l'OM s'il continue sur cette lancée. Malgré sa position d'ailier, il entre dans le classement du Soulier d'Or européen.
Intenable ces dernières semaines, Mason Greenwood reçoit enfin les louanges de la part de Roberto De Zerbi. La saison dernière, l’entraineur italien s’était montré très dur envers l'ailier de l'OM, lui reprochant notamment sa faible implication défensive et son incapacité à faire les efforts pour les autres. Déjà, l’Anglais était le leader offensif de son équipe. Désormais, il est un véritable taulier et cela ne l’empêche pas d’être efficace.
« Il a un potentiel énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe, des joueurs d'un tel niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'Or, à lui de voir s'il veut tout faire pour lutter pour ce Ballon d’Or », a prévenu Roberto De Zerbi. Il est vrai que cette saison, Mason Greenwood se retrouve impliqué sur un but toutes les 83 minutes, et cela lui permet de prendre de la confiance.

Greenwood arrive pour le Soulier d'Or européen

Et même d’apparaître dans le classement du Soulier d’Or pour la saison en cours. C’est un petit évènement, mais l’ancien de Manchester United approche du Top10 de ce prestigieux classement qui obsède Erling Haaland, Kylian Mbappé et Harry Kane, les trois premiers qui se tiennent dans un mouchoir de poche.
Mais avec 26 points, le joueur de l’OM arrive doucement mais surement aux abords du Top10, se retrouvant notamment à égalité avec Lautaro Martinez (Inter Milan). Mason Greenwood ne se retrouve qu’à 2,5 points de la 6e place de ce classement, actuellement détenue par le buteur grec du Benfica, Vangelis Pavlidis. Il sera difficile d’aller chercher le podium détenu par les monstres que sont Mbappé, Kane et Haaland, mais voir un joueur marseillais dans ce classement confirme que l’OM détient bien un véritable joyau au sein de son attaque.
A 24 ans, Mason Greenwood se fait en tout cas remarquer, et continue de faire saliver quelques grands clubs européens pour la saison prochaine avec son attitude irréprochable et ses statistiques de plus en plus impressionnantes.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts5
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts13
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
50
Articles Recommandés
descente ou pas l asse va virer du monde perrin 23 392833
ASSE

L’ASSE dépense une fortune pour une recrue à l’écart

ICONSPORT_266862_0016
OM

OM : Tochukwu Nnadi a un très gros défaut

ICONSPORT_260916_0015
OL

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

ICONSPORT_282705_0072
Liga

Test antidopage, Vinicius a peur de se faire attraper

Fil Info

05 févr. , 17:30
L’ASSE dépense une fortune pour une recrue à l’écart
05 févr. , 17:00
OM : Tochukwu Nnadi a un très gros défaut
05 févr. , 16:30
Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon
05 févr. , 16:00
Test antidopage, Vinicius a peur de se faire attraper
05 févr. , 15:30
15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM
05 févr. , 15:00
EdF : Riolo supplie Deschamps de tenter ce pari fou
05 févr. , 14:30
Un nouveau buteur à l'OL, Paulo Fonseca jubile
05 févr. , 14:00
Il joue le maintien en L1, le Real et Chelsea se battent pour lui

Derniers commentaires

OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

Ah oue non vous avez raison je me trompe vous avez un ballon d’or tout les clubs se l’arrache c’est pour ça qu’il a signé à l’om

OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

100 fois ?? Ah oue toi t’es pas un faux marseillais les rois de l’abus… l’avenir nous le dira mais vous avez raison Boisvert cest niveau ballon d’or mdr

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Putaiin, ils ont sorti la momie Borloo de sa cave à vin pour l'occasion... Va encore filer des milliards pour la politique de la ville...

15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

Ecoute, prends une tisane de camomille, je crois que ton cerveau fume trop, il te faut du repos.

15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

Le début de saison de Gouiri est trompeur car effectivement il ne marquait pas mais par contre il participait bcp au jeu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading