OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

Mason Greenwood est en feu, et risque de devenir trop grand pour l'OM s'il continue sur cette lancée. Malgré sa position d'ailier, il entre dans le classement du Soulier d'Or européen.

Intenable ces dernières semaines, Mason Greenwood reçoit enfin les louanges de la part de Roberto De Zerbi. La saison dernière, l’entraineur italien s’était montré très dur envers l'ailier de l'OM , lui reprochant notamment sa faible implication défensive et son incapacité à faire les efforts pour les autres. Déjà, l’Anglais était le leader offensif de son équipe. Désormais, il est un véritable taulier et cela ne l’empêche pas d’être efficace.

« Il a un potentiel énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe, des joueurs d'un tel niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'Or, à lui de voir s'il veut tout faire pour lutter pour ce Ballon d’Or », a prévenu Roberto De Zerbi. Il est vrai que cette saison, Mason Greenwood se retrouve impliqué sur un but toutes les 83 minutes, et cela lui permet de prendre de la confiance.

Greenwood arrive pour le Soulier d'Or européen

Et même d’apparaître dans le classement du Soulier d’Or pour la saison en cours. C’est un petit évènement, mais l’ancien de Manchester United approche du Top10 de ce prestigieux classement qui obsède Erling Haaland, Kylian Mbappé et Harry Kane, les trois premiers qui se tiennent dans un mouchoir de poche.

Mais avec 26 points, le joueur de l’OM arrive doucement mais surement aux abords du Top10, se retrouvant notamment à égalité avec Lautaro Martinez (Inter Milan). Mason Greenwood ne se retrouve qu’à 2,5 points de la 6e place de ce classement, actuellement détenue par le buteur grec du Benfica, Vangelis Pavlidis. Il sera difficile d’aller chercher le podium détenu par les monstres que sont Mbappé, Kane et Haaland, mais voir un joueur marseillais dans ce classement confirme que l’OM détient bien un véritable joyau au sein de son attaque.

A 24 ans, Mason Greenwood se fait en tout cas remarquer, et continue de faire saliver quelques grands clubs européens pour la saison prochaine avec son attitude irréprochable et ses statistiques de plus en plus impressionnantes.