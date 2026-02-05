ICONSPORT_283252_0358

EdF : Riolo supplie Deschamps de tenter ce pari fou

Equipe de France05 févr. , 15:00
parCorentin Facy
Auteur de 2 passes décisives contre Troyes mercredi soir en Coupe de France, Matthieu Udol cartonne avec Lens cette saison. Au point de figurer parmi les candidats à la liste de Didier Deschamps pour le Mondial.
Personne ne l’avait vu venir et pourtant, Matthieu Udol s’impose depuis le début de la saison comme l’un des meilleurs joueurs au poste de latéral gauche en France. Auteur d’un but et de huit passes décisives dont deux mercredi face à Troyes en 8e de finale de Coupe de France, le natif de Metz impressionne. Solide défensivement et ultra-décisif offensivement grâce à ses courses et ses centres très précis, Matthieu Udol toque à la porte de l’équipe de France au meilleur moment, à six mois de la Coupe du monde aux Etats-Unis.
Surtout, l’arrière gauche de 29 ans a une carte à jouer car à ce poste, Théo Hernandez et Lucas Digne ne sont pas indéboulonnables. L’ancien Lillois est performant avec Aston Villa et part avec une longueur d’avance. En revanche, l’incertitude plane sur le niveau de Théo Hernandez depuis son départ de l’AC Milan pour l’Arabie Saoudite. A l’instar de Benjamin Pavard avant la Coupe du monde 2018, Matthieu Udol pourrait donc être la grande surprise de la liste de Didier Deschamps. C’est en tout cas ce que souhaite vivement Daniel Riolo.

Riolo vote Udol pour la Coupe du monde

« Deschamps peut le prendre mais c'est très rare qu'il prenne des gens qui n'ont pas l'habitude d'être là. Des nouveaux qui débarquent à six mois de la Coupe du monde, c'est rare. Mais on est beaucoup à trouver que ce serait une bonne idée. C'est en plus un gars qui va vers les micros, qui a envie de se montrer, de se mettre en avant. Il est lui-même en promo, il joue cette carte à fond » a lancé le journaliste de RMC avant de poursuivre.
M. Udol

M. Udol

FranceFrance Âge 29 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs20
Buts0
Passes décisives6
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
« Je n'ai aucun problème avec ça. Il sent que c'est la chance de sa vie, comme un mec qui aurait beaucoup galéré, qui voit une porte qui s'ouvre et fonce dedans, il veut la déglinguer. Je le trouve formidable, il a envie de parler, de montrer qu'il est intelligent, qu'il joue bien. Il a envie de profiter à fond » a ajouté Daniel Riolo, qui espère que Didier Deschamps sera audacieux sur ce coup-là en récompensant Matthieu Udol de son excellente saison à Lens avec une convocation en équipe de France pour la Coupe du monde.
