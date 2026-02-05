EdF : Riolo supplie Deschamps de tenter ce pari fou

Auteur de 2 passes décisives contre Troyes mercredi soir en Coupe de France, Matthieu Udol cartonne avec Lens cette saison. Au point de figurer parmi les candidats à la liste de Didier Deschamps pour le Mondial.

Personne ne l’avait vu venir et pourtant, Matthieu Udol s’impose depuis le début de la saison comme l’un des meilleurs joueurs au poste de latéral gauche en France. Auteur d’un but et de huit passes décisives dont deux mercredi face à Troyes en 8e de finale de Coupe de France, le natif de Metz impressionne. Solide défensivement et ultra-décisif offensivement grâce à ses courses et ses centres très précis, Matthieu Udol toque à la porte de l’équipe de France au meilleur moment, à six mois de la Coupe du monde aux Etats-Unis.

Surtout, l’arrière gauche de 29 ans a une carte à jouer car à ce poste, Théo Hernandez et Lucas Digne ne sont pas indéboulonnables. L’ancien Lillois est performant avec Aston Villa et part avec une longueur d’avance. En revanche, l’incertitude plane sur le niveau de Théo Hernandez depuis son départ de l’AC Milan pour l’Arabie Saoudite. A l’instar de Benjamin Pavard avant la Coupe du monde 2018, Matthieu Udol pourrait donc être la grande surprise de la liste de Didier Deschamps. C’est en tout cas ce que souhaite vivement Daniel Riolo.

Riolo vote Udol pour la Coupe du monde

« Deschamps peut le prendre mais c'est très rare qu'il prenne des gens qui n'ont pas l'habitude d'être là. Des nouveaux qui débarquent à six mois de la Coupe du monde, c'est rare. Mais on est beaucoup à trouver que ce serait une bonne idée. C'est en plus un gars qui va vers les micros, qui a envie de se montrer, de se mettre en avant. Il est lui-même en promo, il joue cette carte à fond » a lancé le journaliste de RMC avant de poursuivre.

M. Udol France • Âge 29 • Défenseur Coupe de France 2025/2026 Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 20 Buts 0 Passes décisives 6 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0