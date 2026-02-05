OL : Endrick rentre à Madrid, la décision est prise

Endrick s'est rapidement acclimaté à Lyon avec des performances impressionnantes. De quoi donner envie à l'OL de le retenir au-delà de l'été. Cependant, les Gones n'ont aucun levier pour faire plier le Real Madrid.

Beaucoup de joueurs ont déjà avoué leurs difficultés pour s'adapter à la Ligue 1, un championnat intense et physique. Même des stars reconnues ont souffert face aux équipes françaises. Dans ces conditions, difficile de ne pas être épaté par les débuts d'Endrick à l' Olympique Lyonnais . Le jeune brésilien n'a pas tardé à prendre ses marques sur le terrain et en dehors. L'attaquant collectionne les buts et les actions de grande classe, la dernière en date ce mercredi face à Laval en Coupe de France. Un seul bémol pour les Lyonnais, Endrick est prêté pour 6 mois seulement.

L'OL n'a aucun espoir de garder Endrick

L'été prochain, le joueur de 19 ans devra retourner au Real Madrid. De quoi laisser des regrets aux Lyonnais d'autant que le Brésilien n'est même pas sûr de jouer en Espagne. La concurrence de Kylian Mbappé ou de Gonzalo Garcia le bloquera encore. Un contexte favorable pour tenter de prolonger le prêt d'Endrick. Les Rhodaniens misent sur les sentiments du jeune homme, bien intégré dans le groupe de Paulo Fonseca et désireux de disputer un maximum de matchs pour progresser.