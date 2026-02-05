ICONSPORT_286569_0304
Endrick

OL : Endrick rentre à Madrid, la décision est prise

OL05 févr. , 13:20
parMehdi Lunay
8
Endrick s'est rapidement acclimaté à Lyon avec des performances impressionnantes. De quoi donner envie à l'OL de le retenir au-delà de l'été. Cependant, les Gones n'ont aucun levier pour faire plier le Real Madrid.
Beaucoup de joueurs ont déjà avoué leurs difficultés pour s'adapter à la Ligue 1, un championnat intense et physique. Même des stars reconnues ont souffert face aux équipes françaises. Dans ces conditions, difficile de ne pas être épaté par les débuts d'Endrick à l'Olympique Lyonnais. Le jeune brésilien n'a pas tardé à prendre ses marques sur le terrain et en dehors. L'attaquant collectionne les buts et les actions de grande classe, la dernière en date ce mercredi face à Laval en Coupe de France. Un seul bémol pour les Lyonnais, Endrick est prêté pour 6 mois seulement.

L'OL n'a aucun espoir de garder Endrick

L'été prochain, le joueur de 19 ans devra retourner au Real Madrid. De quoi laisser des regrets aux Lyonnais d'autant que le Brésilien n'est même pas sûr de jouer en Espagne. La concurrence de Kylian Mbappé ou de Gonzalo Garcia le bloquera encore. Un contexte favorable pour tenter de prolonger le prêt d'Endrick. Les Rhodaniens misent sur les sentiments du jeune homme, bien intégré dans le groupe de Paulo Fonseca et désireux de disputer un maximum de matchs pour progresser.
Néanmoins, le Real Madrid aura le dernier mot dans ce dossier. Le quotidien AS ne voit pas comment les Gones pourraient faire plier les Merengue. Pour le journal espagnol, revoir Endrick à Lyon la saison prochaine est tout simplement « impossible ». Sans option d'achat négociée dans le prêt, les dirigeants lyonnais n'ont aucun moyen légal de changer la donne. AS rappelle que le but de Florentino Perez reste de faire exploser la pépite brésilienne chez lui. A moins d'une offre XXL irrefusable au mercato, l'avenir de l'attaquant brésilien s'écrit à Madrid, qu'il le veuille ou non.
8
Derniers commentaires

15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

Toi suce du Boisvert ça te fait du bien

OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

Ah oue non vous avez raison je me trompe vous avez un ballon d’or tout les clubs se l’arrache c’est pour ça qu’il a signé à l’om

OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

100 fois ?? Ah oue toi t’es pas un faux marseillais les rois de l’abus… l’avenir nous le dira mais vous avez raison Boisvert cest niveau ballon d’or mdr

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Putaiin, ils ont sorti la momie Borloo de sa cave à vin pour l'occasion... Va encore filer des milliards pour la politique de la ville...

15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

Ecoute, prends une tisane de camomille, je crois que ton cerveau fume trop, il te faut du repos.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

