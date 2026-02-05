ICONSPORT_277598_0022
Sacha Boey

Trop cher pour l’OL et l’OM, Boey choisit la Turquie

Mercato05 févr. , 12:45
parEric Bethsy
En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Sacha Boey (25 ans) va retrouver Galatasaray. La version allemande de Sky Sport annonce un accord entre les deux formations pour un prêt avec option d’achat. Dans cette opération, le club turc, encore autorisé à recruter jusqu'à la fermeture du mercato local vendredi, et où le latéral droit évoluait déjà avant son arrivée en Bavière en 2024, prendra l’intégralité du salaire du Français en charge. L’information n’est pas anodine quand on se souvient que sa rémunération annuelle à environ 3 millions d’euros a freiné les ardeurs de Lyon et Marseille cet hiver.
OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui

