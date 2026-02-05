15 ME pour le joueur parfait, le coup de génie de l'OM

L’été dernier, le transfert de Timothy Weah à l’OM pour 15 millions d’euros a suscité quelques interrogations. Six mois plus tard, l’international américain formé au PSG est le chouchou du Vélodrome et de Roberto De Zerbi.

Les négociations avec la Juventus Turin ont duré de longues semaines avant d’aboutir et chez les supporters de l’OM, certains n’ont pas compris cet acharnement de Medhi Benatia et de Pablo Longoria pour recruter Timothy Weah . Le prix de l’international américain semblait même élevé puisqu’il s’agit d’un prêt payant à 1 million d’euros avec une option d’achat automatique à 14 millions d’euros. De quoi susciter de vives interrogations chez les observateurs du club phocéen, où l’on n’avait pas souvenir d’un Timothy Weah fracassant au PSG ni à Lille.

Weah nouveau chouchou du Vélodrome

Six mois plus tard, les regards sur le polyvalent international américain de 25 ans ont bien changé. Que ce soit dans un rôle d’ailier ou de latéral, à droite ou à gauche, Weah est devenu le nouveau symbole de l’OM et le chouchou du Vélodrome ainsi que de Roberto De Zerbi. Une tendance confirmée par La Provence, qui consacre un papier au joueur formé au Paris Saint-Germain. dans son édition du jour.

« Le New-Yorkais est une vraie satisfaction depuis le début de la saison. Un statut partagé avec Emerson, un autre élément débarqué avec un lot de réserves » analyse le quotidien régional, mettant clairement en avant que ce sont les joueurs qui ont débarqué sans enflammer les foules et sans faire de bruit qui sont finalement les plus convaincants cette saison à l’OM. Et nos confrères de poursuivre. « Toujours volontaire, il coche toutes les cases pour devenir le nouveau fils préféré de De Zerbi après Rabiot, Maupay, Vaz ou Murillo… avec tous les risques que cela comporte » ironise La Provence sur la communication d’un Roberto De Zerbi souvent très élogieux avec des joueurs écartés quelques mois plus tard.

La satisfaction du mercato avec Emerson

Une issue que l’on ne souhaite pas à Timothy Weah du côté de Marseille au vu du rendement de l’international américain, encore décisif contre Rennes mercredi en Coupe de France avec une magnifique passe décisive pour Amine Gouiri. Un vrai état d’esprit de leader se dégage en plus de la personnalité de Weah, premier à calmer Balerdi et Medina face aux Bretons lorsque les esprits se sont échauffés. Dimanche face au PSG, nul doute que l’ancien Lillois sera titularisé par un Roberto De Zerbi, totalement conquis par le joueur. La preuve finalement que cela valait le coup de négocier durant des semaines avec une Juventus Turin longtemps inflexible et qui doit aujourd’hui regretter le départ de Timothy Weah.