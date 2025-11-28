ICONSPORT_235638_0017

Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit

L'OL n'aura pas beaucoup de libertés pour recruter cet hiver, mais il compte le faire de manière intelligente. Avec un bon coup par ligne, en dépensant très peu.
Amené à faire une ou deux belles ventes cet hiver, l’Olympique Lyonnais n’a pas beaucoup de choix à ce niveau. Le club rhodanien risque de devoir se débarrasser de Tanner Tessmann, qui a des courtisans en Italie. D’autant plus que l’Américain rend surtout service en défense centrale en cas de pénurie dans ce secteur de jeu. Pour aider son club, mais aussi parce que ses prestations dans le coeur du jeu n’ont pas convaincu ces derniers mois, malgré un début de saison prometteur. Le voir rejoindre un club italien, où il a toujours ses adeptes, pour cet hiver est envisagé.
Si l’OL a comme priorité de recruter un avant-centre et un défenseur central en urgence cet hiver, faire venir un milieu de terrain en cas de départ de Tessmann sera à l’étude. Et pour cela, quoi de mieux qu’un joueur gratuit ? Kalvin Philipps, ancien taulier de Leeds et recrue d’ampleur de Manchester City en 2022, n’a jamais réussi à s’imposer avec Pep Guardiola.
Joueur d’impact du milieu de la sélection anglaise lors de l’Euro 2021, Phillips a tenté de se relancer à West Ham et à Ipswich en prêt ces dernières saisons, sans réussite. Selon le Daily Star, il est à un carrefour de sa carrière à 29 ans et envisage désormais de quitter la Premier League. Parmi les destinations étudiées, la France notamment.
Le fait que l’OL ait un accord avec Manchester City pour le prêt d’un joueur dans le cadre du transfert de Rayan Cherki peut compter. Tout comme le fait de voir Tyler Morton s’éclater à Lyon alors qu’il n’avait pas de temps de jeu à Liverpool. Toutefois, un problème de taille se pose sur le plan financier, avec le copieux salaire de Kalvin Philipps, qui approche presque le million d’euros par mois.
Même si l’OL a su faire un effort pour faire venir Endrick, l’équilibre de la masse salariale est un point crucial sur lequel la DNCG ne lâche pas le club rhodanien pour le moment.

