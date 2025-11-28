ICONSPORT_278337_0088

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

OL28 nov. , 11:20
parNathan Hanini
6
Auteur d’un triplé, son premier en carrière, Corentin Tolisso a porté l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir. Le club rhodanien a fait régner sa loi face au Maccabi Tel Aviv (6-0). De son côté, le capitaine du septuple champion de France poursuit sa saison de haut niveau.
Clair, nette et précise, la performance de l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir a été limpide. Les joueurs de Paulo Fonseca ont disposé du Maccabi Tel Aviv 6-0 du côté de la Serbie. L’OL a été porté par un grand Corentin Tolisso. L’international français a eu le temps d'inscrire un triplé, le premier de sa carrière pour faciliter la soirée de l’OL. Sorti à la 58e, le capitaine rhodanien continue de marquer des gros points cette saison.

Tolisso a peu de chance de revoir les Bleus

Mais les points marqués, suffiront-ils à convaincre Didier Deschamps de l’appeler en équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026 cet été ? Pas selon Philippe Sanfourche qui ne pense pas que le sélectionneur changera de position sauf forfait majeur. « Le schéma préférentiel de Didier Deschamps a quelque peu évolué. Donc ce n’est pas gravé dans le marbre pour la Coupe du monde. Il n’est pas exclu que Didier Deschamps revienne sur une animation où tu densifies au milieu de terrain. Mais il y a une construction de groupe qui se fait. Une construction qui se fait sur le long terme avec des cadres, » note-t-il avant de poursuivre.
« On sait par exemple qu’Aurélien Tchouameni est la pierre angulaire, Adrien Rabiot est son complément naturel et que Manu Koné est rentré dans l’équation. Après, tu as des joueurs qui sont des ciments historiques comme N’Golo Kanté. Et ensuite, il y a des joueurs à qui on donne du temps de jeu pour créer de la concurrence pour oxygéner le groupe. Et dans ce contexte global, faire revenir Corentin Tolisso qui est un joueur exceptionnel, mais également une personnalité forte, tu modifies ton échiquier, » concède-t-il avant de conclure. « Corentin Tolisso aura selon moi sa chance s’il y a une absence importante. » Le joueur Lyonnais vit une seconde jeunesse depuis plusieurs mois. Cependant, le capitaine du septuple champion de France doit en faire plus pour convaincre le sélectionneur. 
C. Tolisso

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu

Europa League

Matchs3
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs13
Buts3
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0016
OM

Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood

ICONSPORT_278257_0713
PSG

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

ICONSPORT_276930_0008
ASSE

Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE

Fil Info

12:20
Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood
12:00
PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique
11:40
Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE
11:00
Le taulier du PSG règle le problème Chevalier
10:40
L’Algérie continue de bouder la CAN
10:20
Ligue 1+ mise sur le Black Friday pour décoller
10:00
Le Real Madrid joue avec les nerfs de l'OL
9:48
L’OM sort un nouveau maillot, il est en or

Derniers commentaires

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Mets des triplés 😁😁 il a mit un triplé. Si DD voulait l'appeler il l'aurait fait depuis longtemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe dans les milieux français et encore...

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

A priori oui car c'est Liverpool grand d'Europe et de première League mais est ce que Luis Enrique serait tenté dy aller. Je pense qu'il préférerait allez au Barça plutôt. Ou rester a Paris

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

dans une liste de " 26" , il aura sa place car il n'a jamais posé problème et un mois c'est long ....

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Après, il ne faut rien attendre de certains supporters marseillais ...

Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

Pas faux, mais Donnarumma refusait de prolonger selon la grille de salaire du PSG. Tu ne pouvais pas détruire ton équilibre pour 1 seul homme. Donnarumma a mis plus de 2 ans à être reconnu comme le taulier du PSG, jusqu'en novembre 2024 il était discuté (remplaçant à Arsenal)...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading