OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Auteur d’un triplé, son premier en carrière, Corentin Tolisso a porté l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir. Le club rhodanien a fait régner sa loi face au Maccabi Tel Aviv (6-0). De son côté, le capitaine du septuple champion de France poursuit sa saison de haut niveau.

Clair, nette et précise, la performance de l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir a été limpide. Les joueurs de Paulo Fonseca ont disposé du Maccabi Tel Aviv 6-0 du côté de la Serbie. L’OL a été porté par un grand Corentin Tolisso. L’international français a eu le temps d'inscrire un triplé, le premier de sa carrière pour faciliter la soirée de l’OL. Sorti à la 58e, le capitaine rhodanien continue de marquer des gros points cette saison.

Tolisso a peu de chance de revoir les Bleus

Mais les points marqués, suffiront-ils à convaincre Didier Deschamps de l’appeler en équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026 cet été ? Pas selon Philippe Sanfourche qui ne pense pas que le sélectionneur changera de position sauf forfait majeur. « Le schéma préférentiel de Didier Deschamps a quelque peu évolué. Donc ce n’est pas gravé dans le marbre pour la Coupe du monde. Il n’est pas exclu que Didier Deschamps revienne sur une animation où tu densifies au milieu de terrain. Mais il y a une construction de groupe qui se fait. Une construction qui se fait sur le long terme avec des cadres, » note-t-il avant de poursuivre.

« On sait par exemple qu’Aurélien Tchouameni est la pierre angulaire, Adrien Rabiot est son complément naturel et que Manu Koné est rentré dans l’équation. Après, tu as des joueurs qui sont des ciments historiques comme N’Golo Kanté. Et ensuite, il y a des joueurs à qui on donne du temps de jeu pour créer de la concurrence pour oxygéner le groupe. Et dans ce contexte global, faire revenir Corentin Tolisso qui est un joueur exceptionnel, mais également une personnalité forte, tu modifies ton échiquier, » concède-t-il avant de conclure. « Corentin Tolisso aura selon moi sa chance s’il y a une absence importante. » Le joueur Lyonnais vit une seconde jeunesse depuis plusieurs mois. Cependant, le capitaine du septuple champion de France doit en faire plus pour convaincre le sélectionneur.