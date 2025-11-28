Le Real Madrid joue avec les nerfs de l'OL

Recruter rapidement Endrick, c'est le grand projet de l'Olympique Lyonnais pour cet hiver. Le Real et le joueur sont d'accord, mais le club madrilène prend quand même son temps pour donner le feu vert.

L’OL va en avoir besoin, et sans trop tarder. En grande difficulté offensivement, en raison notamment d’un Martin Satriano qui n’est pas au niveau espéré par son entraineur, Lyon a besoin d’un numéro 9 en urgence. Deux mois avant le début du mercato , les dirigeants rhodaniens avaient déjà avancé sur le prêt d’Endrick. Et cette tendance est toujours très forte à désormais un mois de l’ouverture du marché des transferts. Mais si Lyon se voit déjà récupérer l’international brésilien au 1er janvier, le Real Madrid se veut plus prudent.

Selon les informations d’El Chiringuito, Florentino Pérez n’est pas pressé de valider ce départ de l’ancienne pépite de Palmeiras. En effet, certainement sous les ordres de son staff technique, l’idée de se séparer aussi rapidement d’un joueur de cette qualité inspire la prudence à Madrid. Ainsi, selon l’émission espagnole, rien ne sera signé dans les prochains jours tant que le Real Madrid n’a pas la certitude de ne pas avoir besoin de l'avant-centre pour la deuxième partie de saison.

Le prudence est donc de mise même si Fabrizio Romano et plusieurs experts du mercato ont confirmé que l’OL avait balayé la concurrence grâce à sa qualification européenne, sa place libre en pointe et le discours de Paulo Fonseca. Mais Matthieu Louis-Jean va devoir rester attentif en cas de blessure dans le mois de décembre au sein de la Casa Blanca. Xabi Alonso n’hésitera pas à refuser le départ d’Endrick s’il estime que le Brésilien peut apporter quelque chose à son équipe, même s’il ne l’a pour le moment pas utilisé de la saison, en dehors d’une poignée de minutes.

Même si le prêt d’Endrick n’est pas remis en cause, cela jette tout de même un froid sur son arrivée dès le 1er janvier, ce qui était souhaité par l’OL. Mais l’attaquant brésilien peut aussi mettre la pression de son côté, lui qui a envie de retrouver du temps de jeu pour conserver une petite chance de disputer la Coupe du monde.