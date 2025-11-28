ICONSPORT_278263_0013

Le Real Madrid joue avec les nerfs de l'OL

OL28 nov. , 10:00
parGuillaume Conte
0
Recruter rapidement Endrick, c'est le grand projet de l'Olympique Lyonnais pour cet hiver. Le Real et le joueur sont d'accord, mais le club madrilène prend quand même son temps pour donner le feu vert.
L’OL va en avoir besoin, et sans trop tarder. En grande difficulté offensivement, en raison notamment d’un Martin Satriano qui n’est pas au niveau espéré par son entraineur, Lyon a besoin d’un numéro 9 en urgence. Deux mois avant le début du mercato, les dirigeants rhodaniens avaient déjà avancé sur le prêt d’Endrick. Et cette tendance est toujours très forte à désormais un mois de l’ouverture du marché des transferts. Mais si Lyon se voit déjà récupérer l’international brésilien au 1er janvier, le Real Madrid se veut plus prudent.
Selon les informations d’El Chiringuito, Florentino Pérez n’est pas pressé de valider ce départ de l’ancienne pépite de Palmeiras. En effet, certainement sous les ordres de son staff technique, l’idée de se séparer aussi rapidement d’un joueur de cette qualité inspire la prudence à Madrid. Ainsi, selon l’émission espagnole, rien ne sera signé dans les prochains jours tant que le Real Madrid n’a pas la certitude de ne pas avoir besoin de l'avant-centre pour la deuxième partie de saison.
Le prudence est donc de mise même si Fabrizio Romano et plusieurs experts du mercato ont confirmé que l’OL avait balayé la concurrence grâce à sa qualification européenne, sa place libre en pointe et le discours de Paulo Fonseca. Mais Matthieu Louis-Jean va devoir rester attentif en cas de blessure dans le mois de décembre au sein de la Casa Blanca. Xabi Alonso n’hésitera pas à refuser le départ d’Endrick s’il estime que le Brésilien peut apporter quelque chose à son équipe, même s’il ne l’a pour le moment pas utilisé de la saison, en dehors d’une poignée de minutes.
Même si le prêt d’Endrick n’est pas remis en cause, cela jette tout de même un froid sur son arrivée dès le 1er janvier, ce qui était souhaité par l’OL. Mais l’attaquant brésilien peut aussi mettre la pression de son côté, lui qui a envie de retrouver du temps de jeu pour conserver une petite chance de disputer la Coupe du monde.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0016
OM

Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood

ICONSPORT_278257_0713
PSG

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

ICONSPORT_276930_0008
ASSE

Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE

ICONSPORT_278337_0088
OL

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Fil Info

12:20
Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood
12:00
PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique
11:40
Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE
11:20
OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer
11:00
Le taulier du PSG règle le problème Chevalier
10:40
L’Algérie continue de bouder la CAN
10:20
Ligue 1+ mise sur le Black Friday pour décoller
9:48
L’OM sort un nouveau maillot, il est en or

Derniers commentaires

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Mets des triplés 😁😁 il a mit un triplé. Si DD voulait l'appeler il l'aurait fait depuis longtemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe dans les milieux français et encore...

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

A priori oui car c'est Liverpool grand d'Europe et de première League mais est ce que Luis Enrique serait tenté dy aller. Je pense qu'il préférerait allez au Barça plutôt. Ou rester a Paris

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

dans une liste de " 26" , il aura sa place car il n'a jamais posé problème et un mois c'est long ....

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Après, il ne faut rien attendre de certains supporters marseillais ...

Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

Pas faux, mais Donnarumma refusait de prolonger selon la grille de salaire du PSG. Tu ne pouvais pas détruire ton équilibre pour 1 seul homme. Donnarumma a mis plus de 2 ans à être reconnu comme le taulier du PSG, jusqu'en novembre 2024 il était discuté (remplaçant à Arsenal)...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading