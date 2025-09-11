ICONSPORT_268698_0162

TV : Ligue1+ frappe fort, l'OL est aux anges

OL11 sept. , 13:20
parCorentin Facy
Ligue1+ tient ses promesses avec une volonté affichée d’immersion au plus près des clubs et des joueurs. En ce sens, la nouvelle plateforme de la LFP a sorti un film sur le choc du 31 août dernier entre l’OL et l’OM.
Avec Ligue1+, les observateurs du championnat de France doivent vivre une expérience différente par rapport à ce qu’ils ont connu ces dernières années. C’est tout du moins le message clairement affiché par la nouvelle plateforme de la LFP depuis son lancement début août. Pour l’instant, les promesses sont tenues avec des images inédites dans certains vestiaires et des micros posés sur les acteurs avant, pendant et après les matchs (arbitres, joueurs, staff).
En plus, Ligue1+ souhaite mettre le paquet sur la qualité de ses documentaires afin de faire vivre le feuilleton du championnat au-delà de la retransmission des matchs. Dans cette optique, la plateforme a sorti sur YouTube et sur son application le « film » de l’Olympico entre l’OL et l’OM, qui s’est joué le 31 août dernier pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Un documentaire qui fait déjà l’unanimité sur les réseaux et notamment chez les supporters lyonnais, où l’on se réjouit de pouvoir suivre son club d’aussi près avec ce genre d’inside.

Ligue1+ marque des points avec le film de OL-OM

« Enfin on raconte un peu une histoire derrière la Ligue 1. Elle a une âme, il n'y a pas que le PSG comme on nous l'a montré depuis trop d'années maintenant. Merci pour ces images », « Il faut faire plus de film comme ça », « C'est pour cela que l'ont est prêt à  payer un abonnement », « Ne pas juste diffuser la L1, mais la raconter. Quand c'est bien il faut le dire, félicitations », « Très beau récit de ce match et de tout ce qu'il y avait autour! Bravo aux équipes de Ligue 1+ ! » ou encore « Magnifique reportage , je pense que ligue 1 + a une réel envie d’améliorer les choses , soutenons les au nom du football français » peut-on lire sur YouTube, sous la vidéo publiée par Ligue1+.
Avec son inside de l’Olympico, la plateforme a encore marqué des points auprès de ses abonnés. Un démarrage presque parfait alors que le nouveau diffuseur du championnat de France comptait déjà plus de 600.000 abonnés après le premier week-end de diffusion.

