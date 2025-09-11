PSG : Barcola à Madrid, le Real est mort de rire

D’après les informations de la presse espagnole, le Real Madrid est très chaud à l’idée de recruter Bradley Barcola. En réalité, le club merengue suit l’évolution de l’international français mais n’en fait pas une priorité.

Buteur avec l’équipe de France contre l’Islande mardi soir au Parc des Princes, Bradley Barcola a confirmé son excellente forme du début de saison. Virevoltant et décisif, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a marqué des points durant ce rassemblement des Bleus. Ses récentes performances ont sans doute aussi contribué à augmenter sa cote sur le marché des transferts. Déjà très suivi cet été par des clubs tels que Liverpool ou encore le Bayern Munich, Bradley Barcola figure maintenant à l’agenda du Real Madrid.

En effet, d’après les informations de la presse espagnole ces derniers jours, l’ailier de 23 ans est très apprécié par le board madrilène. Une information légèrement tempérée par le média spécialisé Real Madrid Exclusivio. Selon nos confrères, Bradley Barcola fait bien partie d’une liste élargie de joueurs offensifs suivis par le club de la Casa Blanca. En revanche, le site pro-Real l’affirme, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est absolument pas une priorité dans l’optique du prochain mercato estival. D’abord car le Real Madrid sait pertinemment qu’il sera très difficile, voire presque impossible, de convaincre le PSG de lui vendre un joueur sur le point de prolonger dans la capitale française.

Le Real ne fait pas de Barcola une priorité

Mais surtout car le Real Madrid souhaite en priorité renforcer son secteur défensif en 2026. Deux noms reviennent avec insistance et il s’agit de deux joueurs bien connus du public français : Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. Le défenseur de Liverpool et celui du Bayern Munich sont les cibles prioritaires du Real Madrid, qui n’a donc aucunement l’intention d’attaquer le PSG pour Bradley Barcola. A moins que le joueur refuse de prolonger à Paris à la surprise générale et que la porte s’ouvre subitement, ce qui n’est pas du tout la tendance des dernières heures.