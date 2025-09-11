ICONSPORT_268698_0108
Moussa Niakhaté lors de Lyon-Marseille

L'OL va payer cher sa grosse erreur du mercato

OL11 sept. , 8:20
parMehdi Lunay
Paulo Fonseca a tremblé lors de la trêve internationale avec la blessure au genou subie par Moussa Niakhaté. Ce n'est finalement pas si grave pour le défenseur sénégalais de l'OL mais cet épisode interroge sur la profondeur de banc des Lyonnais à ce poste.
Au moment où les supporters lyonnais commençaient à tomber sous le charme de Moussa Niakhaté, l'histoire d'amour naissante a failli se transformer en tragédie cette semaine. Le défenseur de l'Olympique Lyonnais a frôlé le pire avec le Sénégal lors de la trêve internationale. Après le match contre le Soudan, il s'est plaint du genou et a subi une IRM. Celle-ci l'a empêché de jouer le choc décisif contre la RD Congo malgré son importance pour la qualification au Mondial 2026. Revenu à Lyon, Niakhaté a été pris en charge par les médecins du club qui ont écarté toute blessure sérieuse.

L'OL est trop juste sur le plan défensif

Un soulagement rapidement remplacé par quelques questions. Niakhaté jouera t-il contre Rennes dimanche soir ? Pas sûr du tout. Qui le remplacera en cas de forfait ? Selon le site Olympique et Lyonnais, Ruben Kluivert est bien parti pour connaître sa première titularisation en Ligue 1 au Roazhon Park. Un saut brutal dans le grand bain pour le Néerlandais et des doutes pour les supporters des Gones.
Le premier doute concerne le niveau de l'ancien joueur de Casa Pia au Portugal et le second concerne les solutions en défense centrale en cas de coups durs cette saison. Comme le rappellent nos confrères, l'OL ne peut compter que sur Kluivert et le jeune Téo Barisic (aussi latéral) pour suppléer le duo titulaire Niakhaté-Mata. Cela manque clairement de solutions pour Paulo Fonseca.
De quoi mettre dans l'embarras Matthieu Louis-Jean et sa cellule de recrutement, coupables de ne pas avoir trouvé de renforts en défense à l'issue de l'été. La Ligue Europa approchant, le nombre de matchs va naturellement augmenter pour Lyon. Les Gones vont devoir étudier les pistes des joueurs libres dans les prochains jours. C'est d'autant plus indispensable que Niakhaté et Mata joueront la CAN en fin d'année avec le Sénégal et l'Angola.

Derniers commentaires

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

La modération fait quoi 🤣

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

Ce qui esf bien avec ce nouveau forum eet que tu ne peux pas mettre en PV ma petite Kenny Du coup, on voit que tu vie sur les articles et que tu ne va jamais sue ceux de ton vieux club de banlieue

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Il faut te calmer. C'est toi qui embrouille, moi je dis seulement ce que j'ai à dire.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Tu t embrouilles avec tes comptes fake 🤣

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Je me rappelle que cela faisait partie de tes délires parmi d'autre énormités que tu as pu écrire ici.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

