« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

Ligue 110 sept. , 18:00
parCorentin Facy
Il y a un mois, Ligue1+ voyait le jour sous l’oeil bienveillant des fans de football en France. Un optimisme qui s’évapore déjà chez certains observateurs à l’instar de Pierre Ménès.
La hype autour de Ligue1+ est-elle déjà en train de disparaître ? La question peut se poser puisque un mois seulement après le lancement de la chaîne de la Ligue, les premières critiques commencent à tomber. Le prix de la nouvelle plateforme qui diffuse 8 matchs de Ligue 1 par week-end en direct n’a jamais été attaqué, ni la qualité de ses commentateurs. Des reproches qui ont été faits à DAZN la saison dernière. Néanmoins, Pierre Ménès n’est pas totalement satisfait du produit Ligue1+ après un mois d’expérience. Enthousiaste au début de l’aventure, l’ancien journaliste de Canal+ est déjà plus sévère à présent.
En cause, un discours trop « plan-plan » et trop lisse des intervenants selon lui. Par ailleurs, l’ex-consultant vedette du Canal Football Club regrette la guerre qui oppose Ligue1+ à BeinSports et à Canal+. « BeIn et Canal associés pour faire couler Ligue1+ ? Faire couler je ne sais pas, mais ne rien faire pour l’arranger oui, ça c’est certain. C’est problématique. BeInSports a un intérêt à garder ce match et Canal vit mal le fait de ne pas faire partie des distributeurs de cette nouvelle chaîne. La posture de ces deux chaînes est un peu curieuse » explique Pierre Ménès avant de conclure.

Pierre Ménès pas tendre avec Ligue1+

« Du côté de Ligue1+, après avoir triomphalement communiqué sur les 600.000 abonnés, on n’a plus de chiffres. Je trouve que la chaîne est vite entrée dans le rang avec un discours extraordinairement plan-plan. A partir du moment où c’est la chaîne de la Ligue, on ne va pas avoir quelque chose de très virulent, je ne suis pas surpris. Mais je ne suis pas sûr que c’est de ça dont les gens ont réellement envie » a lancé le journaliste sur sa chaîne YouTube. Reste à voir si du côté des consommateurs, on partagera cet avis ou si Ligue1+ garde une cote de sympathie auprès des suiveurs du championnat de France. Quant au nombre d’abonnés, il reste en effet mystérieux pour l’heure puisque depuis l’information concernant les 600.000 abonnés en une semaine, rien n’a filtré.
Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

